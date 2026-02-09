Малена на българска земя: Представянето ми беше зле, но след 4 години пак

Българските сноубордисти се завърнаха от Зимните олимпийски игри в Милано Кортина. Там Тервел Замфиров спечели бронзов медал, а неговата 16-годишна сестра Малена Замфирова също записа впечатляващ дебют на такъв форум.

“Медала на брат си го почувствах като мое лично постижение, изключително много се радвам за него. И аз не си спомням какво му казах - предишната вечер си говориме за медалите и му казах: поне трето място. Моето представяне беше зле, аз не съм доволна от моето представяне, но това е положението. След 4 години пак. Повече не можех да понатисна в края, но просто направих грешка в началото. На 16 на олимпиада е същото да си като на 20 на олимпиада.

Карам Световната купа вече от една година. Не се чувствам по-различно от другите деца. Да, бях на олимпиада, но за мен това не е нещо уау. Аз прекарах там една седмица, от която четири дни с температура, така че за мен не беше никакъв купон. Нищо не очаквам от моите съученици - отивам и си сядам на чина. Ако ме посрещнат по някакъв по специален начин, ще ми стане приятно. Направихме хубаво състезание и показахме колко е красив спортът ни, така че не мисля, че ще бъде изваден от олимпийската програма”, каза Малена Замфирова на българска земя.

Снимки: Владимир Иванов