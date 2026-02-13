Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Пешев връчи почетен плакет на Димитър Кисимов

Иван Пешев връчи почетен плакет на Димитър Кисимов

  • 13 фев 2026 | 14:01
  • 251
  • 0
Иван Пешев връчи почетен плакет на Димитър Кисимов

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет на тенисиста Димитър Кисимов. 17-годишният талант триумфира с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия. Кисимов и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха във финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4.

„Тази титла е не само твоя лична победа, а и повод за гордост за цяла България. Продължавай да мечтаеш смело и да работиш още по-усърдно. Сигурен съм, че най-големите успехи тепърва предстоят“, обърна се Пешев към родния талант.

Министърът допълни, че България има много талантливи млади тенисисти, а техните успехи на престижни международни турнири са ясен знак, че се работи в правилната посока. „Когато виждаме български имена сред шампионите на турнири от Големия шлем, това означава, че общите усилия дават резултат“, каза още той.

Пешев поздрави и треньора на младия шампион Манук Хиндлиян, като подчерта важната роля на специалистите в изграждането на бъдещите звезди на българския тенис.

За успеха на Australian Open Димитър Кисимов и Хиндлиян ще бъдат премирани от Министерството на младежта и спорта по Наредба №5.

Министър Пешев обсъди с представители на Българската федерация по тенис бъдещото развитие на спорта и продължаването на доброто партньорство в подкрепа на младите състезатели както по отношение на подготовката и участието им в международни турнири, така и чрез подобряването на спортната инфраструктура в страната.

Следвай ни:

Още от Тенис

Шелтън и Кецманович ще спорят за място на полуфиналите в Далас

Шелтън и Кецманович ще спорят за място на полуфиналите в Далас

  • 13 фев 2026 | 09:44
  • 415
  • 0
Оже-Алиасим и Бублик са последните четвъртфиналисти в Ротердам

Оже-Алиасим и Бублик са последните четвъртфиналисти в Ротердам

  • 13 фев 2026 | 09:31
  • 820
  • 0
Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

  • 13 фев 2026 | 08:05
  • 2323
  • 0
Швьонтек и Рибакина отпаднаха в Доха

Швьонтек и Рибакина отпаднаха в Доха

  • 13 фев 2026 | 04:23
  • 2205
  • 1
Йоана Константинова достигна до полуфиналите на двойки в Монастир

Йоана Константинова достигна до полуфиналите на двойки в Монастир

  • 12 фев 2026 | 23:05
  • 728
  • 0
Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

Димитър Кузманов: Искам да помагам и предавам знанията си тук, а не в чужбина

  • 12 фев 2026 | 21:02
  • 959
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 5420
  • 12
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 777
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 19312
  • 38
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 13906
  • 18
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17365
  • 5
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6873
  • 1