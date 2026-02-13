Иван Пешев връчи почетен плакет на Димитър Кисимов

Министърът на младежта и спорта Иван Пешев връчи почетен плакет на тенисиста Димитър Кисимов. 17-годишният талант триумфира с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия. Кисимов и неговият партньор Конър Дойг (Република Южна Африка) победиха във финала представителите на домакините Имерали Ибраими и Купър Коуз с 6:3, 6:4.

„Тази титла е не само твоя лична победа, а и повод за гордост за цяла България. Продължавай да мечтаеш смело и да работиш още по-усърдно. Сигурен съм, че най-големите успехи тепърва предстоят“, обърна се Пешев към родния талант.

Министърът допълни, че България има много талантливи млади тенисисти, а техните успехи на престижни международни турнири са ясен знак, че се работи в правилната посока. „Когато виждаме български имена сред шампионите на турнири от Големия шлем, това означава, че общите усилия дават резултат“, каза още той.

Пешев поздрави и треньора на младия шампион Манук Хиндлиян, като подчерта важната роля на специалистите в изграждането на бъдещите звезди на българския тенис.

За успеха на Australian Open Димитър Кисимов и Хиндлиян ще бъдат премирани от Министерството на младежта и спорта по Наредба №5.

Министър Пешев обсъди с представители на Българската федерация по тенис бъдещото развитие на спорта и продължаването на доброто партньорство в подкрепа на младите състезатели както по отношение на подготовката и участието им в международни турнири, така и чрез подобряването на спортната инфраструктура в страната.