България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

България постигна втора победа в груповата фаза и си гарантира медал от Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция).

Националките се наложиха над Чехия с 4:1 в последния си мач от група 2. В първите два мача на единично Калояна Налбантова победи Тереза Швабикова с 21:12, 21:14 за 33 минути, а Стефани Стоева надделя над Петра Майкснерова с 21:15, 21:19 за 37 минути.

На двойки Налбантова и Габриела Стоева спечелиха срещу Майкснерова и Швабикова с 21:18, 21:13 за 31 минути на корта, а Цветина Попиванова и Стефани Стоева постигнаха успех над Клара Шилхава и Радка Шилхава с 21:18, 21:17 за 32 минути.

Единственото поражение допусна Гергана Павлова от Луцие Крулова в оспорван двубой с 21:18, 10:21, 23:25 за 69 минути.

Водените от Петя Неделчева-Хранова български състезателки завършват на второ място в класирането с два успеха и едно поражение. На първа позиция са домакините от Турция с три успеха, а в подреждането следват Франция с 1-2 и Чехия с 0-3.

Жребият за полуфиналите ще се тегли по-късно днес, когато ще станат ясни съперничките на националките.