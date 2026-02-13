Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

  • 13 фев 2026 | 13:50
  • 416
  • 0
България си гарантира медал от Европейското по бадминтон

България постигна втора победа в груповата фаза и си гарантира медал от Европейското отборно първенство по бадминтон за жени в Истанбул (Турция).

Националките се наложиха над Чехия с 4:1 в последния си мач от група 2. В първите два мача на единично Калояна Налбантова победи Тереза Швабикова с 21:12, 21:14 за 33 минути, а Стефани Стоева надделя над Петра Майкснерова с 21:15, 21:19 за 37 минути.

На двойки Налбантова и Габриела Стоева спечелиха срещу Майкснерова и Швабикова с 21:18, 21:13 за 31 минути на корта, а Цветина Попиванова и Стефани Стоева постигнаха успех над  Клара Шилхава и Радка Шилхава с 21:18, 21:17 за 32 минути.

Единственото поражение допусна Гергана Павлова от Луцие Крулова в оспорван двубой с 21:18, 10:21, 23:25 за 69 минути.

Водените от Петя Неделчева-Хранова български състезателки завършват на второ място в класирането с два успеха и едно поражение. На първа позиция са домакините от Турция с три успеха, а в подреждането следват Франция с 1-2 и Чехия с 0-3.

Жребият за полуфиналите ще се тегли по-късно днес, когато ще станат ясни съперничките на националките.

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 09:11
  • 731
  • 0
54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

  • 13 фев 2026 | 09:04
  • 1782
  • 0
Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

  • 13 фев 2026 | 08:51
  • 7783
  • 3
Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

  • 13 фев 2026 | 08:25
  • 5228
  • 1
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6873
  • 1
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17364
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 5412
  • 12
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 773
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 19310
  • 38
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 13903
  • 18
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17364
  • 5
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6873
  • 1