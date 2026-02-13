Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Милано - Кортина 2026
  3. Тренировка с настроение за биатлонистките

Тренировка с настроение за биатлонистките

  • 13 фев 2026 | 13:48
  • 232
  • 0
Тренировка с настроение за биатлонистките

Момичетата от националния тим на България по биатлон за Зимните олимпийски игри Милано – Кортина направиха тренировка на комплекса в Антерселва. Това стана няколко часа преди старта на мъжете на 10 километра спринт. Момичетата, начело с бронзовата Лора Христова, веднага бяха разпознати от фенове и доброволци, които се снимаха с тях.

Утре е стартът на 7,5 километра спринт, в който ще участват Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова, Валентина Димитрова.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри

Следвай ни:

Още от Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 09:11
  • 731
  • 0
54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

54-годишен е най-възрастният американски олимпиец

  • 13 фев 2026 | 09:04
  • 1782
  • 0
Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

  • 13 фев 2026 | 08:51
  • 7783
  • 3
Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

Дойде да гледа Олимпиадата, а полицията го арестува за престъпление отпреди 16 години

  • 13 фев 2026 | 08:25
  • 5228
  • 1
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6873
  • 1
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17362
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

БФС: Два спестни червени картона на Лудогорец - Левски и никаква засада на Ботев - Локо

  • 13 фев 2026 | 14:32
  • 5398
  • 12
Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

Димитров: Силите са балансирани, Исландия бележи исторически възход, елиминира Англия

  • 13 фев 2026 | 14:59
  • 769
  • 0
Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 19308
  • 38
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 13902
  • 18
Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

Българите в Милано - Кортина днес: Ски бегачите ни приключиха, ред е за биатлонистите

  • 13 фев 2026 | 14:17
  • 17362
  • 5
Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

Ден 7 в Милано – Кортина: Клаебо донесе осмо злато на Норвегия

  • 13 фев 2026 | 13:55
  • 6873
  • 1