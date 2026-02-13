Тренировка с настроение за биатлонистките

Момичетата от националния тим на България по биатлон за Зимните олимпийски игри Милано – Кортина направиха тренировка на комплекса в Антерселва. Това стана няколко часа преди старта на мъжете на 10 километра спринт. Момичетата, начело с бронзовата Лора Христова, веднага бяха разпознати от фенове и доброволци, които се снимаха с тях.

Утре е стартът на 7,5 километра спринт, в който ще участват Милена Тодорова, Мария Здравкова, Лора Христова, Валентина Димитрова.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри