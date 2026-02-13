Байерн не може да си позволи нови грешки

Вердер (Бремен) ще посрещне лидера в класирането Байерн (Мюнхен) в мач от 22-рия кръг на Бундеслигата. Срещата е насрочена за 14 февруари 2026 г. от 16:30 часа на стадион "Везерщадион". Главен съдия на двубоя ще бъде Бастиан Данкерт. Двата отбора се изправят един срещу друг в мач, който има огромно значение както за домакините в борбата им за оцеляване, така и за гостите в битката за титлата.

Байерн (Мюнхен) доминира в Бундеслигата, заемайки първото място с впечатляващите 54 точки след 21 изиграни мача. Баварците имат невероятна голова разлика с 79 отбелязани и само 19 допуснати гола, което показва тяхната сила както в нападение, така и в защита.

Доскоро баварците изглеждаха като добре смазана машина, който гази съперниците си по пътя към титлата, която изглеждаше в кърпа вързана. В последните кръгове обаче възпитаниците на Венсан Компани допуснаха някои подхлъзвания и това позволи на преследвача Борусия (Дортмунд) сериозно да скъси разликата. Нова грешна стъпка днес, може да върне интригата в битката за титлата, но мюнхенци са решени да не допускат подобно нещо.

Междувременно, Вердер (Бремен) се намира в опасната зона, заемайки 16-то място с едва 19 точки от същия брой мачове. Бременци имат сериозни проблеми в защита, допускайки 39 гола, докато са отбелязали само 22.

Вердер (Бремен) преминава през изключително труден период, като не е постигнал победа в последните си пет мача. Отборът записа две равенства и три загуби, като последната беше от Фрайбург (0:1) на 7 февруари 2026 г. Преди това бременци завършиха наравно с Борусия (Мьонхенгладбах) (1:1) на 31 януари, загубиха от Хофенхайм (0:2) на 27 януари, претърпяха поражение от шампиона Байер (Леверкузен) (0:1) на 24 януари и завършиха наравно с Айнтрахт (Франкфурт) (3:3) на 16 януари. Трудно може дасе очаква "бременските музиканти" точно днес да се завърнат на победния път, но във футбола всичко е възможно.

От своя страна, Байерн (Мюнхен) демонстрира отлична форма с три победи, едно равенство и една загуба в последните си пет мача. Баварците разгромиха Хофенхайм (5:1) на 8 февруари, преди това завършиха наравно с Хамбургер ШФ (2:2) на 31 януари, победиха ПСВ Айндховен като гост (2:1) в Шампионската лига на 28 януари, но изненадващо загубиха от Аугсбург (1:2) на 24 януари. Най-скоро, на 11 февруари, те елиминираха РБ Лайпциг от Купата на Германия с 2:0.

Историята на последните пет сблъсъка между двата отбора е категорично доминирана от Байерн (Мюнхен), който е спечелил четири от тях. В последната среща на 26 септември 2025 г. баварците разгромиха Вердер с 4:0 в мач от Бундеслигата. Преди това, на 7 февруари 2025 г., Байерн отново надделя с 3:0, а на 21 септември 2024 г. нанесе още по-тежко поражение на бременци с 5:0. Единствената победа за Вердер в последните пет мача дойде на 21 януари 2024 г., когато отборът изненадващо победи с 1:0 като гост в Мюнхен. Преди това, на 18 август 2023 г., Байерн отново триумфира с 4:0. Общо в последните пет срещи Байерн е отбелязал 16 гола, докато Вердер е успял да вкара само един.

Проблемите в състава на Вердер нямат край. Домакините не могат да разчитат на куп важни играчи. Виктор Бонифейс, Мичел Вайзер, Максимилиан Вьобер, Амос Пипер и Феликс Агу със сигурност са аут за мача. До последно под въпрос ще бъдат Оливие Деман, Никлас Щарк и Леонардо Битенкурт.

В Байерн ситуацията е точно на обратния полюс. В състава няма нито един контузен играч, като единственият отсъстващ ще бъде Майкъл Олисе, който е наказан за този двубой.