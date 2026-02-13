Националният отбор по волейбол с номинация за „Мъж на годината“ 2025

Популярни
  13 фев 2026
Националният отбор на България по волейбол за мъже получи номинация в конкурса „Мъж на годината“ 2025 на Дарик радио.

Академия „Мъж на годината“, съставена от журналисти на Дарик радио, ежегодно отличава личности с най-сериозен обществен принос. За 2025 година номинираните са:

Националният отбор по волейбол на България – за второто място на световното първенство във Филипините

Димитър Радев, управител на Българската народна банка – за ключовата му роля в процеса по присъединяване на България към еврозоната;

Лазар Радков, общественик – за мащабните му благотворителни и социални инициативи.

Волейболът и „Мъж на годината“ – вече традиция

Настоящата номинация не е прецедент за българския волейбол. През годините трима волейболисти са печелили отличието „Мъж на годината“:

• 2008 година - Пламен Константинов

• 2010 година - Матей Казийски

• 2015 година - Владимир Николов

Как се гласува

Всеки може да подкрепи, еднократно, една от номинациите до 25 март 2026 година, включително на https://manoftheyear.bg/

NB! При някои електронни пощи инструкциите за потвърждение на гласа ви попадат в СПАМ, минути след гласуването. Молим, имайте предвид и проверявайте СПАМ папката.

 Може да гласувате на https://manoftheyear.bg/ 

Може да гласувате ТУК!

