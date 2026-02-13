Жулия Симон: измама с кредитни карти и олимпийско злато

Френската биатлонистка Жулия Симон спечели олимпийско злато по-малко от четири месеца, след като беше осъдена за измама с кредитна карта, извършена срещу нейна съотборничка от националния отбор. Симон постави пръст на устните си, докато пресичаше финалната линия на индивидуалното състезание на 15 км за жени, за да спечели втория си златен медал от игрите в Милано-Кортина. Нейната жертва, Жюстин Бреза-Буше, завърши на 80-о място.

През октомври 29-годишната състезателка получи тримесечна условна присъда и глоба от 15 000 евро за измама с кредитна карта и кражба, което постави под въпрос участието ѝ в Олимпиадата. Тя беше обвинена, че е използвала банковата карта на съотборничката си Бреза-Буше и на физиотерапевт от френския отбор, за да направи онлайн покупки на обща стойност над 2000 евро. Пред наказателния съд в Албервил Симон призна „изцяло фактите“ и се извини на жертвите си.

Жулия Симон накара критик да млъкне след поредната й златна победа

„Не мога да го обясня. Не си спомням да съм го правила. Не мога да намеря смисъл в това“, заяви тя по време на изслушването, цитирана от местния вестник Le Dauphine Libere.

Френската федерация по ски ѝ наложи шестмесечно наказание, пет от които условни, и глоба от 30 000 евро, от които 15 000 евро са условни. Това ѝ позволи да се състезава на Зимните олимпийски игри, където в сряда тя се разплака на най-високото стъпало на подиума, докато звучеше националният химн.

Световният биатлон: Лора Христова е сензация

„Изпитваш много чувства, когато си на подиума. Мислиш си за съмненията, за хубавите и лошите моменти, за хората, които са ти помогнали. Днес наистина се гордея със себе си“, каза Симон.

Относно избора си на жест при празнуването, тя обясни: „Беше за един човек, мисля, че той знае, че е тук. Снощи видях една лоша статия и смятам, че този човек трябва да ми покаже уважение, защото аз го уважавам. А вчера беше наистина зле.“

„Жестът беше начин да покажа, че аз съм тук, тук съм заради спорта. Правя най-доброто в своя спорт. Така че сега трябва да говорим за спорт, а не за клюки. Ако искате да говорите за клюки, махайте се.“

В разговор с Eurosport Симон добави: „Това, което бих искала сега, честно казано, е да ме оставите на мира. Бих искала да ме оставите да бъда себе си и да се представям добре. Страницата в отбора е обърната – говорихме за това.“

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages