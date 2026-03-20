  Славия и Ботев (Пловдив) търсят завръщане на победния път

Славия и Ботев (Пловдив) търсят завръщане на победния път

  • 20 март 2026 | 07:15
Славия и Ботев (Пловдив) търсят завръщане на победния път

Славия и Ботев (Пловдив) се изправят един срещу друг в интригуващ двубой от 27-мия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Александър Шаламанов" е от 18:00 часа и ще бъде ръководен от Васил Минев.

Към момента домакините са седми в класирането, докато "канарчетата" заемат 11-ата позиция. Двата отбора ще търсят завръщане на победния път, след като преди седмица "белите" завършиха наравно 1:1 с Локомотив (София), а тимът на Лъчезар Балтанов загуби от Ботев (Враца) с 1:3 на "Колежа".

Преди ремито с "железничарите" момчетата на Ратко Достанич записаха два категорични успеха - срещу Берое (3:0) и Спартак Варна (4:0), и сега ще направят всичко възможно да зарадват своите привърженици, добавяйки нови три точки към актива си.

"Жълто-черните" също бяха в добра серия от четири поредни срещи без поражение и настроението в лагера на гостите е да си тръгнат от "Овча купел" като победители, за да се доближат до топ 8.

Двама от чужденците в Славия се завръщат за мача срещу Ботев (Пд)
Двама от чужденците в Славия се завръщат за мача срещу Ботев (Пд)

Добрата новина за Славия е, че след контузии се завръщат Жордан Варела и Мохамед Досо.

Под въпрос за Ботев остават Браян-Антони Хайн и Карлос Алгара, които имат известни проблеми и не се знае дали ще бъдат готови на 100% за днешния двубой.

Славия - Ботев (Пловдив)

Начало: 18:00 часа
Съдия: Васил Минев
Стадион: "Александър Шаламанов", София

