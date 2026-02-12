Жулия Симон накара критик да млъкне след поредната й златна победа

Френската биатлонистка Жулия Симон сложи пръст на устните си, докато преминаваше през финалната линия, за да спечели индивидуалното бягане на 15 км за жени на Олимпийските игри, като направи знак на медиен критик след осъдителна присъда за измама да мълчи. В тази надпревара българката Лора Христова спечели бронзов медал.

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

29-годишната състезателка, която грабна второто си злато на Игрите след победата си в смесена щафета в неделя, получи тримесечна условна присъда и глоба от 15 000 евро през октомври 2025 г., след като призна за измама с кредитни карти и кражба, свързани със съотборничката ѝ Жюстин Бреза-Буше и физиотерапевт от отбора.

„Видях лоша статия снощи и мисля, че тези хора трябва да ми покажат уважение, защото аз го уважавам. „А вчера беше много лошо. Беше просто така: „Там съм заради спорта, правя най-добрия спорт, така че сега трябва да говорим за спорт, а не... ако искате да говорите за клюки, махнете се“, каза Симон пред репортери, отказвайки да назове журналиста или въпросната медия.

Julia Simon shushing the haters (she stole her teammates credit card), god I love athlete brain pic.twitter.com/zxTPdXGzFQ — Matthias #SiempreGino (@NairoInGreen) February 11, 2026

Коментарите на Симон за медийния ѝ критик бяха може би единственият път, когато тя изглеждаше смутена в биатлонната арена „Антхолц-Антерселва“, където досега се представи превъзходно, за да си осигури един отборен и един индивидуален златен медал, но бе близо до това да пропусне Олимпийските игри след осъждането си.

Носителката на Световната купа през 2023 г. получи шестмесечна забрана от Френската ски федерация в началото на ноември, но ръководният орган на спорта я отстрани за пет месеца, което означава, че тя пропусна само първото състезание за Световната купа за сезона в Йостерсунд, Швеция.

„Не мога да си обясня действията си. Трябваше да работя с психолог, за да разбера и да се справя с това“, каза тя пред съда по време на осъждането си.

REINE DES SOMMETS ! 👑



Julia Simon décroche l'or olympique à Milan-Cortina ! Une gestion de course parfaite et un tir d'une précision chirurgicale.



Merci Julia de nous faire vibrer et de marquer l'histoire du sport français une nouvelle fois 🇫🇷 pic.twitter.com/74AtpVGtsO — Ministère des Sports 🇫🇷 (@Sports_gouv) February 11, 2026

Въпреки че пропусна един месец тренировки и състезания под егидата на Федерацията на биатлона и Международния съюз по биатлон поради „забраната“, Симон все пак се включи в Зимните игри в летяща форма и ще бъде сред фаворитите в спринта на 7,5 км за жени в събота.

„Индивидуалното бягане не е най-доброто ми състезание, беше ми трудно да разбера как да го управлявам, а от миналата година се затруднявах малко на ските, но след това започнах да разбирам и да се представям по различен начин“, обясни тя, след като добави индивидуалната олимпийска титла към златото от Световното първенство, което спечели в същата дисциплина през 2025 година.

„Наистина съм щастлива, защото е едно след друго със световното първенство, а след това и с Олимпийските игри... Все още съм там и да, това е голяма емоция и може би е най-добрата, не знам“, добави тя.