Море от кемпери в Антерселва

Вече стана дума, че стадионът за биатлон на Зимните олимпийски игри Милано – Кортина 2026 година е с най-голям капацитет за фенове от олимпийските обекти. Нещо повече – преди игрите основната трибуна бе разширена и сега може да побере до 20 000 зрители. Феновете от цял свят намират различни начини, за да нощуват по време на игрите.

Хотелите са с надути цени, къщите за гости в близките до Антерселва селца пък са заети от спортистите и делегациите на съответните страни. Затова част от феновете са избрали на живеят в собствените си кемпери. За тези возила е изграден огромен паркинг, от който до стадиона се отива със специални автобуси. Представителите на българските медии пък успяват да се придвижват със съдействието на Мото – Пфое.

Александър Гигов, пратеник на Sportal.bg на олимпийските игри