  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Добромир Димитров и Лас Палмас обърнаха Берлин РВ и остават в битка за 1/4- финал в ШЛ

Добромир Димитров и Лас Палмас обърнаха Берлин РВ и остават в битка за 1/4- финал в ШЛ

  • 13 фев 2026 | 11:44
  • 140
  • 0
Добромир Димитров и Лас Палмас обърнаха Берлин РВ и остават в битка за 1/4- финал в ШЛ

Разпределителят Добромир Димитров и испанският Гуагуас Лас Палмас остават в борбата за четвъртфиналите в най-престижния европейски турнир - Шампионската лига. Воденият от Серхио Мигел Камареро тим се наложи над Берлин Рисайклинг Волейс с 3:1 (22:25, 30:28, 25:21, 26:24) в двубой от група С на надпреварата.

Така Лас Палмас има 6 точки в актива си (2 победи, 3 загуби), немският гранд е втори с 8 точки (3 победи, 2 загуби).

Ако испанският шампион спечели с 3:0 или 3:1 гейма последната си среща - срещу Лви Прага, има шанс да продължи напред към четвъртфиналите. Но това минава и през загуба на Берлин Рисайклинг от непобедения до момента отбор на Перуджа.

Срещата с чешкия първенец е на 18 февруари (сряда) от 20:00 ч.

