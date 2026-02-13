Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Струмска слава
  3. Струмска слава привлече още един бивш футболист на Миньор

Струмска слава привлече още един бивш футболист на Миньор

  • 13 фев 2026 | 11:04
  • 395
  • 0
Струмска слава привлече още един бивш футболист на Миньор

Струмска слава привлече в редиците си вътрешния полузащитник Стивън Манолов. 20-годишният футболист, който през есенния полусезон игра във втория отбор на Славия, се подготвя със "Славата" от началото на зимната подготовка и взе участие във всички контролни срещи. 

Манолов започва футболния си път в школата на Миньор (Перник), след това преминава последователно и през школите на Славия, ЦСКА и Септември. Дебютира в мъжкия футбол за отбора на Миньор, с който става шампион на Трета лига през сезон 2023/2024. Следват престои в Трета лига в отборите на Гранит (Владая) и втория отбор на Славия. 

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Левски поздрави Станимир Стоилов

Левски поздрави Станимир Стоилов

  • 13 фев 2026 | 09:39
  • 1560
  • 5
Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

Бивш нападател на Локомотив (Пловдив) започна тренировки с Ботев (Враца)

  • 13 фев 2026 | 09:24
  • 3899
  • 2
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 5367
  • 10
Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

Динамо (Б) не се затрудни с отбора на Чорбаджийски

  • 13 фев 2026 | 02:26
  • 1764
  • 0
Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

Вижте радостта на “смърфовете” след победата в дербито

  • 13 фев 2026 | 00:46
  • 2017
  • 1
Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

Берое отказа 250 хил. евро от Левски за Салидо

  • 13 фев 2026 | 00:34
  • 3377
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 12089
  • 23
България започва с две домакинства в Лигата на нациите

България започва с две домакинства в Лигата на нациите

  • 13 фев 2026 | 10:55
  • 4881
  • 7
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 11479
  • 3
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 5367
  • 10
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 4542
  • 1
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 31345
  • 18