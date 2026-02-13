Струмска слава привлече още един бивш футболист на Миньор

Струмска слава привлече в редиците си вътрешния полузащитник Стивън Манолов. 20-годишният футболист, който през есенния полусезон игра във втория отбор на Славия, се подготвя със "Славата" от началото на зимната подготовка и взе участие във всички контролни срещи.

Манолов започва футболния си път в школата на Миньор (Перник), след това преминава последователно и през школите на Славия, ЦСКА и Септември. Дебютира в мъжкия футбол за отбора на Миньор, с който става шампион на Трета лига през сезон 2023/2024. Следват престои в Трета лига в отборите на Гранит (Владая) и втория отбор на Славия.