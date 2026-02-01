Струмска слава писа петица на Септември (Симитли)

Струмска слава победи Септември (Симитли) с 5:0 във втората си контрола от зимната подготовка.

По два гола забиха две от новите попълнения през зимата – Деян Христов и Кристиян Слишков. Един добави Даниел Начев. На полувремето радомирци вече водеха с класическото 3:0, след като Кристиян Слишков откри резултата в 10-ата минута.

Деян Христов отбеляза двата си гола съответно в 22-ата и 33-ата минути. През втората част Даниел Начев покачи на 4:0 в 47-ата минута, а крайното 5:0 оформи Слишков в 57-ата минута. Следващата контрола на Струмска слава е на 4 февруари срещу дубъла на Левски (София).

ПРОГРАМА НА ПОДГОТОВКАТА

12 януари, Първа тренировка

17 януари, Вихрен – Струмска слава 1:1

23 януари, Струмска слава – Пирин (Благоевград) – ОТМЕНЕНА

31 януари, Струмска слава – Септември (Симитли) 5:0

4 февруари, Струмска слава – Левски II (София)

7 февруари, Струмска слава – ЦСКА II (София)

10 февруари, Струмска слава – Пирин (Разлог)

13 февурари, Струмска слава – Септември II (София)

Местата и началните часове на контролите ще бъдат уточнени допълнително.