Славата се подсили с опитен защитник

Стилиян Николов се присъединява към Струмска слава. Опитният централен защитник вече е част от отбора за пролетния полусезон в Югозападната Трета лига.

34-годишният Николов има солиден опит в професионалния футбол, като е изиграл 145 мача в efbet Лига и 180 мача във Втора лига. През годините в кариерата си е защитавал последователно цветовете на Чавдар (Етрополе), Любимец, Пирин (Благоевград), Септември (София), Берое, Монтана и Добруджа. В Радомир Стилиян Николов пристига от отбора на Кюстендил, където в продължение на година и половина бе един от основните футболисти.

Струмска слава с нов трансфер

"Идвам в клуб, за който наблюденията ми са, че се работи добре, освен това съм работил и със старши треньора Стефан Гошев и знам какви са неговите изисквания. Вярвам, че може да се надгради. Всички трябва да го вярваме и да работим сериозно в тази насока. Само заедно можем да вървим нагоре", каза новото попълнение на Славата.