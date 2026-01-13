Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Струмска слава
  3. Славата започна подготовка преди пролетните битки, кметът на Радомир също присъства

Славата започна подготовка преди пролетните битки, кметът на Радомир също присъства

  • 13 яну 2026 | 09:41
  • 291
  • 0
Славата започна подготовка преди пролетните битки, кметът на Радомир също присъства

Струмска слава стартира зимна подготовка. Старши треньорът Стефан Гошев изведе футболистите на стадион „Христо Радованов“ за първа тренировка.

Стартът бе даден с молебен за здраве от отец Александър. На събитието присъстваха кметът на Радомир – Кирил Николов, изпълнителният директор на клуба Кирил Стоев и членът на Управителния съвет Ники Иванов.

В тренировката се включиха всички нови попълнения, като единствено Николай Арахангелов пропусна старта, тъй като е на проби в Германия.

Първата планирана контрола е още тази събота (17 януари), гостуване на Вихрен в Сандански.

ПРОГРАМА НА ПОДГОТОВКАТА
12 януари, Първа тренировка
17 януари, Вихрен – Струмска слава (11:00 часа в Сандански)
23 януари, Струмска слава – Пирин (Благоевград)
30 януари, Струмска слава – Септември (Симитли)
4 февруари, Струмска слава – Левски II (София)
7 февруари, Струмска слава – ЦСКА II (София)
10 февруари, Струмска слава – Пирин (Разлог)
13 февурари, Струмска слава – Септември II (София)

Местата и началните часове на контролите ще бъдат уточнени допълнително.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Стартът на Балкан е в 10:30 часа (програмата за контролите)

Стартът на Балкан е в 10:30 часа (програмата за контролите)

  • 13 яну 2026 | 07:28
  • 567
  • 0
Първа тренировка за ОФК Костинброд (програмата за контролите)

Първа тренировка за ОФК Костинброд (програмата за контролите)

  • 13 яну 2026 | 07:24
  • 1278
  • 0
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 30412
  • 42
Пирин (Гоце Делчев) привлече Малкия Джаич

Пирин (Гоце Делчев) привлече Малкия Джаич

  • 12 яну 2026 | 21:21
  • 2074
  • 2
Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

Лудогорец и НЕК Неймеген в спор за норвежки халф

  • 12 яну 2026 | 20:12
  • 6565
  • 2
Бусато на сбогуване: ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства

Бусато на сбогуване: ЦСКА не може да се обясни, трябва да се почувства

  • 12 яну 2026 | 19:28
  • 13578
  • 52
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

Левски стартира контролите, двама пропускат мача, бурен вятър ще тормози “сините”

  • 13 яну 2026 | 08:00
  • 7750
  • 9
Левски продава нападател в Полша

Левски продава нападател в Полша

  • 12 яну 2026 | 23:28
  • 30412
  • 42
Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

Проблемът "Субименди" или как проектът беше сбъркан от самото начало

  • 13 яну 2026 | 09:36
  • 7559
  • 2
Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

Комична грешка на Собослай не попречи на Ливърпул за първа победа през 2026 г. и класиране напред във ФА Къп

  • 12 яну 2026 | 23:46
  • 33176
  • 28
Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

Ювентус се развихри за най-голямата си победа за сезона

  • 12 яну 2026 | 23:41
  • 25849
  • 8
Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

Победа за историята! Париж ФК детронира ПСЖ

  • 13 яну 2026 | 00:08
  • 31937
  • 10