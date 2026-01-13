Славата започна подготовка преди пролетните битки, кметът на Радомир също присъства

Струмска слава стартира зимна подготовка. Старши треньорът Стефан Гошев изведе футболистите на стадион „Христо Радованов“ за първа тренировка.
Стартът бе даден с молебен за здраве от отец Александър. На събитието присъстваха кметът на Радомир – Кирил Николов, изпълнителният директор на клуба Кирил Стоев и членът на Управителния съвет Ники Иванов.
В тренировката се включиха всички нови попълнения, като единствено Николай Арахангелов пропусна старта, тъй като е на проби в Германия.
Първата планирана контрола е още тази събота (17 януари), гостуване на Вихрен в Сандански.
ПРОГРАМА НА ПОДГОТОВКАТА
12 януари, Първа тренировка
17 януари, Вихрен – Струмска слава (11:00 часа в Сандански)
23 януари, Струмска слава – Пирин (Благоевград)
30 януари, Струмска слава – Септември (Симитли)
4 февруари, Струмска слава – Левски II (София)
7 февруари, Струмска слава – ЦСКА II (София)
10 февруари, Струмска слава – Пирин (Разлог)
13 февурари, Струмска слава – Септември II (София)
Местата и началните часове на контролите ще бъдат уточнени допълнително.