Борислава Христова и Атинайкос се класираха за полуфинал на Еврокъп

Националната Борислава Христова и гръцкият й клубен тим Атинайкос надделяха със 79:68 (14:22, 26:17, 17:19, 22:10) при гостуването си на испанския Авенида в реванша от четвъртфиналния плейоф в баскетболния турнир Еврокъп при жените. Тъй като бяха загубили първата среща с по-малка разлика - 65:71, Христова и съотборничките й се класираха за полуфиналите в надпреварата, където ще срещнат френския

Следващият противник на Атинайкос е френският Вилньов д'Аск - действащият шампион в турнира, който по-рано в груповата фаза на състезанието беше съперник на българския Берое. Мачовете предстоят на 26 февруари в Гърция и на 4 март във Франция.

Борислава Христова изигра срещата в Саламанка на ниво, като започна сред титулярите и реализира 9 точки и 2 борби за 17 минути на терена. Най-резултатна от съотборничките й беше Алексис Принс, която завърши с 18 точки, 5 борби и 4 асистенции.

Атинайкос водеше само с точка на почивката - 40:39, а след равностойна трета част изоставаше с 57:58, но изигра отлични последни минути и достигна до победата с необходимата разлика, за да продължи напред в турнира.

Сега за Атинайкос предстои гостуване на Протеас Вула на 15 февруари в двубой от гръцкия баскетболен шампионат при жените.