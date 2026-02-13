Легендата Пини Гершон провежда нов камп за таланти от днес до неделя в зала "Триадица"

От петък до неделя (15.02) легендата Пини Гершон - директор "Развитие" към Българска федерация по баскетбол, ще проведе тридневен камп за талантливи юноши на възраст до 14 и до 16-годишна възраст, съобщиха от федерацията.

Пини Гершон, съвместно с ръководството на родната федерация, е в процес на опознаване, подбор и селекция на най-качествените талантливи български момчета, които ще попаднат в националните отбори за участие в европейските първенства това лято.

По време на кампа в зала "Триадица" Гершон ще проведе тренировки на юноши до 16-годишна възраст от цялата страна, като старши-треньор на тази възраст, е Божидар Гьорев от Левски.

На кампа в София петкратният европейски шампион ще следи качествата и на юноши до 14-годишна възраст, които играят в отбори от София, в Балкан Ботевград и в Рилски спортист. Техен старши треньор е Николай Николов от Русе.

Както обикновено, тренировките на Пини Гершон са открити за треньори от цяла България, които биха искали да се учат, да се запознаят с него и неговата методика и да поговорят с него преди и след всяка тренировка по всички въпроси, които ги вълнуват.

"Идвам с огромно желание, както винаги. Искам да видя всички деца, които досега не видях по една, или друга причина. Очаквам всички да се отзоват на повиквателната за кампа този път и да няма изключения. Чака ни страшно много работа заедно с треньорите и с момчетата, като се надявам и че те са готови и нетърпеливи за тренировките, които предстоят", коментира Пини Гершон.

"Предстоят ми разговори и с треньорите на отделните възрасти, и с Георги Глушков, за да преценим как да провеждаме максимално най-ефективно камповете и на тях наистина да мога да разчитам на най-добрите деца в отделните възрасти. Очаквам много повече активност от треньорите, които наистина искат да бъдат треньори и да се развиват в професията", допълни Гершон.

Програма на кампа (13.02-15.02.2026)

Зала "Триадица", София

Петък (13.02)

16:00-17:30 часа (16-годишни)

17:30-19:00 часа (14-годишни)

Събота (14.02)

Преди обяд:

9:30 - 11:00 часа (16-годишни)

11:00 - 12:30 часа (14-годишни)

След обяд:

17:00 - 18:30 часа (16-годишни)

18:30 - 20:00 часа (14-годишни)

Неделя (15.02)

9:00 - 10:30 часа (16-годишни)

10:30 - 12:00 часа (14-годишни)