НБА глоби два отбора за оставяне на играчи на пейката

Националната баскетболна асоциация (НБА) глоби Юта Джаз за 500 000 долара за поведение, уронващо престижа на лигата, както и Индиана Пейсърс за 100 000 долара за нарушаване на Политиката на лигата относно участието на играчите.

Като причина за глобата, наложена на Юта, НБА посочи мачовете срещу Орландо Меджик на 7 февруари и срещу Маями Хийт на 9 февруари, в които звездите на тима Лаури Марканен и Джейрън Джаксън Джуниър бяха извадени от игра в последната четвърт и на двете срещи.

Според НБА изходът от двубоите е бил решен, когато ключовите играчи на Джаз сядат на пейката. В мача срещу Орландо, тимът от Солт Лейк Сити водеше с 94:87 в началото на четвъртата част и изпусна преднината си без най-добрите си състезатели, отстъпвайки със 117:120. Срещу Маями, пък, Юта дори успя да спечели със 115:111 без Марканен и Джаксън.

Ръководството на Джаз съобщи, че Джейрън Джаксън Джуниър, който пристигна от Мемфис по-рано през месеца, ще бъде опериран за травма на лявото коляно и е възможно да пропусне остатъка от сезона.

При случая с Индиана Пейсърс независимо медицинско лице проведе разследване, с което е установено, че крилото Паскал Сиакам, както и други двама състезатели, са могли да играят в мача от 3 февруари срещу Юта, дори това да е с редуцирани минути на терена. Като алтернатива Пейсърс „са могли да оставят играчите извън състава в други мачове по начин, който би насърчил по-добро спазване на Политиката“, написаха от Лигата, цитирани от агенция Ройтерс.

"Подобно поведение, което поставя позицията в драфта пред победите, подкопава основите на съперничеството в НБА и ние ще реагираме подобаващо на всякакви бъдещи действия, които компрометират интегритета на мачовете. В допълнение към това работим с нашия Комитет по състезанията и Съвета на управителите, за да въведем допълнителни мерки за изкореняване на този тип поведение", заяви комисарят на НБА Адам Силвър.

