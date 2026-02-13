Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Леброн Джеймс стана най-възрастният с трипъл-дабъл

Леброн Джеймс стана най-възрастният с трипъл-дабъл

  • 13 фев 2026 | 09:47
  • 423
  • 0
Леброн Джеймс стана най-възрастният с трипъл-дабъл

ЛеБрон Джеймс се превърна в най-възрастния играч в историята на Националната баскетболна асоциация, който записва "трипъл-дабъл", като това стана при успеха на Лос Анджелис Лейкърс над Далас Маверикс със 124:104.

41-годишният Джеймс записа 28 точки, 12 асистенции и 10 борби за първия си "трипъл-дабъл" през сезона от общо 36 мача. Руи Хачимура добави 21 точки, Остин Рийвс се включи с 18 от пейката, а Джаксън Хейс се отчете с 16 за "езерняците", които играха без контузения Лука Дончич в четвърти пореден мач. Наджи Маршал и Макс Кристи отбелязаха по 19 за Маверикс при деветата поредна загуба на тима. Това е най-дългата серия на Далас от сезон 1997-98. Новобранецът на Маверикс Купър Флаг пропусна мача.

Джруе Холидей реализира рекордните си сезона 31 точки и добави девет спечелени борби и седем асистенции, като поведе Портланд при успеха срещу Юта Джаз със 135:119. Донован Клингън записа 23 точки, 18 борби и седем асистенции за победителите, които направиха четвърта победа в последните си пет срещи. Брайс Сенсабо вкара пет тройки и общо 28 точки за Юта, Кайл Филиповски завърши с 15 точки, девет борби и рекордните в кариерата си шест откраднати топки.

Усман Диенг вкара рекордните за сезона 19 точки и добави 11 борби за първия в кариерата си "дабъл-дабъл", като бе лидер на Милуоки Бъкс, който победи шампиона Оклахома Сити Тъндър със 110:93. Ей Джей Грийн добави 17 за Бъкс, като за тима седем играчи завършиха с двуцифрен брой точки. Оклахома бе без Шей-Гилджъс-Александър и Джейлън Уилямс. Исая Джо поведе тима със 17 точки, докато Чет Холмгрен се отчете с 16 и 13 борби.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

Мил жест на Джокович стана "вайръл" на Евролигата

  • 13 фев 2026 | 08:05
  • 1938
  • 0
Балкан преследва нова победа срещу Берое

Балкан преследва нова победа срещу Берое

  • 13 фев 2026 | 07:00
  • 2270
  • 1
Невероятното и неочаквано изпълнение, с което Везенков вдигна феновете на крака в Пирея!

Невероятното и неочаквано изпълнение, с което Везенков вдигна феновете на крака в Пирея!

  • 13 фев 2026 | 00:40
  • 7775
  • 3
Джокович поздрави Коди Милър-Макинтайър и позира с фланелката на звезда на Олимпиакос

Джокович поздрави Коди Милър-Макинтайър и позира с фланелката на звезда на Олимпиакос

  • 13 фев 2026 | 00:15
  • 3539
  • 0
Ето какво се случи в Евролигата тази вечер

Ето какво се случи в Евролигата тази вечер

  • 12 фев 2026 | 23:36
  • 4645
  • 0
Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

Феноменален Везенков изстреля Олимпиакос към победата срещу Цървена звезда пред погледа на Джокович

  • 12 фев 2026 | 23:18
  • 23723
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 8283
  • 9
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 8398
  • 1
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 4419
  • 7
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 3518
  • 1
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

  • 12 фев 2026 | 23:55
  • 46217
  • 60
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 24473
  • 10