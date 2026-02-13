Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Други спортове
  3. Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

  • 13 фев 2026 | 09:40
  • 304
  • 1
Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

Българската състезателка Кристина Златева ще вземе участие в престижния турнир WPBA Classic Billiards Players Championship, който събира част от най-големите имена в женския професионален билярд. Надпреварата включва звездни сблъсъци като този между легендите Кели Фишър и Жанет Лий и предлага награден фонд с добавени 50 000 долара.

Турнирът се провежда от 12 до 15 февруари 2026 г. в Classic Billiards, Лодърхил, Флорида (САЩ) и събира 64 от най-добрите състезателки в света.

Участието на Златева поставя България сред представените държави в елита на световния женски пул. Очакват се силни мачове, високо напрежение и зрелищна игра на най-високо ниво.

Първият ѝ мач е тази вечер от 19:00 ч. срещу Елис Кю (Франция).

Срещите от турнира могат да се гледат на живо онлайн в личния YouTube канал на Кристина Златева и в официалния канал на WPBA.

Следвай ни:

Още от Други спортове

Весела Лечева запозна Димитър Николов с тънкостите на спортната стрелба

Весела Лечева запозна Димитър Николов с тънкостите на спортната стрелба

  • 12 фев 2026 | 19:18
  • 1422
  • 0
България изпусна да запише първа победа на Средиземноморските игри за девойки

България изпусна да запише първа победа на Средиземноморските игри за девойки

  • 12 фев 2026 | 17:58
  • 1965
  • 1
Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

Министър Пешев награди медалисти от международни форуми за ветерани

  • 12 фев 2026 | 17:23
  • 2030
  • 0
Ректорът на НСА награди Тервел Замфиров с почетен медал

Ректорът на НСА награди Тервел Замфиров с почетен медал

  • 12 фев 2026 | 16:09
  • 770
  • 0
Почетоха паметта на Иван Абаджиев в Нови пазар

Почетоха паметта на Иван Абаджиев в Нови пазар

  • 12 фев 2026 | 15:56
  • 817
  • 1
България загуби от Турция на Европейското по бадминтон

България загуби от Турция на Европейското по бадминтон

  • 12 фев 2026 | 15:24
  • 454
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

Антонио Бенариво: През 1994-та гледахме на България като отбор, който може да стане световен шампион

  • 13 фев 2026 | 07:30
  • 8274
  • 9
Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

Шестима българи ще стартират в седмия ден на Милано – Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 07:15
  • 8393
  • 1
Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

Спартак (Варна) и Локо (София) ще търсят първа победа за годината в откриващия мач за кръга

  • 13 фев 2026 | 08:00
  • 4417
  • 7
Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

Ден 7 в Милано – Кортина: Ще бъдат раздадени 7 златни медала

  • 13 фев 2026 | 07:45
  • 3513
  • 1
Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

Арсенал се издъни срещу Брентфорд след слаба игра

  • 12 фев 2026 | 23:55
  • 46207
  • 60
От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

От ВАР са чертали линията при отменения гол на Кубарси на ръка

  • 13 фев 2026 | 03:01
  • 24456
  • 10