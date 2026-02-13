Кристина Златева ще участва на престижен турнир в САЩ

Българската състезателка Кристина Златева ще вземе участие в престижния турнир WPBA Classic Billiards Players Championship, който събира част от най-големите имена в женския професионален билярд. Надпреварата включва звездни сблъсъци като този между легендите Кели Фишър и Жанет Лий и предлага награден фонд с добавени 50 000 долара.

Турнирът се провежда от 12 до 15 февруари 2026 г. в Classic Billiards, Лодърхил, Флорида (САЩ) и събира 64 от най-добрите състезателки в света.

Участието на Златева поставя България сред представените държави в елита на световния женски пул. Очакват се силни мачове, високо напрежение и зрелищна игра на най-високо ниво.

Първият ѝ мач е тази вечер от 19:00 ч. срещу Елис Кю (Франция).

Срещите от турнира могат да се гледат на живо онлайн в личния YouTube канал на Кристина Златева и в официалния канал на WPBA.