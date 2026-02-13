Популярни
Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

  13 фев 2026
Най-силният отбор в историята на САЩ може да оспори господството на Канада

НХЛ се завърна на Олимпийските игри за първи път от 2014 г. насам, а мъжкият национален отбор на САЩ е сред основните претенденти за първия си златен медал след „Чудото на леда“.

Като част от съвместно споразумение между НХЛ, Асоциацията на играчите в НХЛ, Международната федерация по хокей на лед и Международния олимпийски комитет, обявено през февруари миналата година, най-големите звезди на лигата участват в Игрите в Милано – Кортина 2026.

САЩ започна ударно кампанията си в зала “Сантаджулия” с победа 5:1 над Латвия.

След златния медал от „Чудото“ на Олимпийските игри в Лейк Плесид през 1980 г., американците достигнаха финала за златото два пъти – през 2002 и 2010 г. – но и в двата случая загубиха от Канада. Извън тези два сребърни медала те не са завършвали по-напред от четвъртото място в турнира. На четвъртфиналите приключиха олимпийските мечти на САЩ и в последните две издания на Игрите, и в двата случая без участие на играчи от НХЛ.

Сега, когато олимпийският турнир отново е „най-добрите срещу най-добрите“, американският отбор иска да надгради върху години международно развитие и да си осигури златото.

Съставът на мъжкия олимпийски отбор по хокей на САЩ беше обявен в началото на януари и промените спрямо тима, загубил от Канада на финала на турнира 4 Nations Face-Off миналата година, са малко. Тейдж Томпсън, Клейтън Келър и Сет Джоунс заменят Крис Крайдър и Адам Фокс в състава за Милано.

Генералният мениджър на САЩ Бил Герен заяви пред медиите след обявяването на състава, че химията е била ключов фактор в решението отново да се разчита основно на същия отбор от 4 Nations Face-Off. Имаше критики за отсъствието на Джейсън Робъртсън, Коул Кофийлд и Алекс Дебринкат – трима от осемте най-резултатни голмайстори в НХЛ – но също така съществуваше желание да се включат играчи с конкретни умения, които да запълнят определени роли, така че тимът да бъде по-малко „All Stars“ и повече завършен отбор.

„Хареса ми начинът, по който играхме. Всички бяха заедно, всички играеха по правилния начин“, каза Герен. „Най-важното за мен беше химията и мисля, че тя позволи на момчетата да играят така, както го направиха.“

Най-силният американски състав досега?

Канада доминира в мъжкия олимпийски хокей, откакто НХЛ започна да изпраща свои играчи през 1998 г. САЩ загубиха и двата пъти, когато бяха близо до златото – и двата пъти от Канада. Но има убеждение, че това е най-добрият американски отбор, сглобяван досега, и въпреки загубата след продължение на финала на 4 Nations Face-Off миналата година, очакването за злато не е нереалистично.

Сила между гредите.

Вратарският пост отново ще бъде най-голямото предимство на САЩ. Конър Хелебък е трикратен носител на „Везина Трофи“ за най-добър вратар в НХЛ и спечели „Харт Трофи“ за MVP на лигата през миналия сезон. На 4 Nations той записа средно 1.59 допуснати гола на мач и 93.2% отразени удари и е напълно възможно да се наложи да се изправи в директен дуел с Джордан Бинингтън на финала. Бинингтън не беше толкова стабилен, колкото Хелебък, но направи достатъчно, за да помогне на Канада да спечели турнира.

Без притеснения за контузии.

Защитникът Чарли Макевой, който счупи челюстта си по-рано този сезон, носеше допълнителна защита за лицето си, след като получи удар с лакът в лицето от Сандис Вилманис от Флорида Пантерс миналата седмица. Нямаше допълнителни поражения, само болезненост. Няма притеснения и относно състоянието на Джак Хюз. Нападателят на Ню Джърси Девилс пропусна последните три мача на отбора си преди олимпийската пауза заради контузия в долната част на тялото. В неделя той участва пълноценно в първата тренировка на отбора на САЩ и заяви, че се чувства добре.

Побеждаването на Канада.

Откакто НХЛ започна да участва на Олимпийските игри преди 28 години, САЩ и северните им съседи са се срещали пет пъти. В четири от тези срещи американците са губили, включително два пъти във финали за златния медал. Доминирането на Канада над САЩ личи и от двете победи в два мача на Световната купа по хокей, както и от успеха на финала на 4 Nations Face-Off. Ако престоят на САЩ в Милано трябва да завърши със злато, най-вероятно те отново ще се изправят срещу Канада.

Снимки: Imago

