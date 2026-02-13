Популярни
  2. Милано - Кортина 2026
  3. САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

  • 13 фев 2026 | 09:11
  • 348
  • 0
САЩ и Германия започнаха по план в Милано - Кортина 2026

Хокейният тим на САЩ, който е действащ световен шампион, победи убедително отбора на Латвия с 5:1 (1:1, 3:0, 1:0) на старта си в Група "С" от турнира на Олимпийските игри в Милано-Кортина.

Брейди Ткачук откри резултата за американците в шестата минута на първата част, но само две по-късно Ренарс Крастенбергс изравни за латвийците, като първата част завърши 1:1.

САЩ нанесе удара си във втория период с безответни с две попадения на Брок Нелсън и едно на Тейг Томпсън при числено предимство на леда.

В третата част Остън Матюс оформи крайното 5:1 за американците. С по две асистенции за тима на САЩ се отличиха Матю Ткачук и Джак Айхел.

В другия мач от групата отборът на Германия надигра тима на Дания с 3:1 (1:1, 2:0, 0:0). Звездата на германците Леон Драйзайтъл се прояви като истински лидер и поведе тима си, като откри резултата. В средата на първия период Оскар Фискер Молгор изравни за датчаните. През втората част Германия материализира превъзходството си с два гола на нападателя на Отава Тим Щуцъл, а Леон Драйзайтъл асистира за второто попадение.

В следващите мачове от Група "С" утре Германия ще срещне Латвия, а тимът на САЩ се изправя срещу Дания.

