Локо ликува в пловдивското дерби след супер мач с много положения
Весела Лечева запозна Димитър Николов с тънкостите на спортната стрелба

  • 12 фев 2026 | 19:18
  • 566
  • 0
Председателят на Българския стрелкови съюз и вицепрезидент на Европейската конфедерация по стрелба Весела Лечева даде урок по спортна стрелба и запозна с тънкостите на спорта си кмета на Бургас Димитър Николов. Той стреля с въздушна пушка и въздушен пистолет, след което изгледа финала на 10 м въздушна пушка микс до 21 г. от Европейското първенство в морския град в компанията на Лечева и президента на Европейската конфедерация по стрелба Александър Ратнер. Николов награди медалистите в дисциплината.

„Кметът Димитър Николов подкрепя с цялото си сърце спорта. Има много добър и подготвен екип. България организира състезание от такъв ранг за пръв път от 30 години и първенството в Бургас стана едно от най-добрите. Всички участници са доволни, изказват възхищение от залата, от начина, по който е подредено и организирано всичко. Така че огромни благодарности към целия екип на Община Бургас и Димитър Николов, както и към Министерството на младежта и спорта за подкрепата“, каза Лечева.

Кметът се спря и на щанда на създадения през 2025 г. Спортен стрелкови клуб „Бургас“. Въпреки кратката си история, клубът вече има републикански шампион на пистолет жени – Адиел Илиева, републикански шампиони и медали при юношите и девойките, трима представители на шампионата в Бургас и един, който ще участва на предстоящото Европейско първенство за мъже и жени в Армения. Вече се използва и се дооборудва тренировъчно стрелбище в „Арена Бургас“.

„Предложих на г-жа Весела Лечева новосформираният стрелкови клуб в Бургас да се отвори за цялата общественост. Защото освен за спорт, стрелбата може да се практикува и като хоби и антистрес терапия“, каза Николов.

Той изрази задоволство от начина, по който се организира първенството и отзивите, които получават Българския стрелкови съюз и град Бургас.

„Най-важното е, че успяхме да направим домакинство на много високо ниво. Видях как българските състезатели коментират със самочувствие, че България осигурява инфраструктура и условия на ниво, което много по-големи държави и много по-големи градове от Бургас не са осигурявали. Това е самочувствие за страната домакин и състезателите ни. Ние вдигнахме летвата и представителите на Европейската конфедерация с радост отбелязаха, че и занапред ще гласуват доверие на Бургас, защото условията са прекрасни. Благодаря на целия екип, който се включи“, каза Димитър Николов.

Още през септември е следващото стрелково предизвикателство пред Бургас, когато градът ще приеме международен турнир за мъже и жени, юноши и девойки.

