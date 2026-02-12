Бивш играч на Арсенал с нови обвинения в изнасилване

Бившият играч на Арсенал Томас Партей е изправен пред две нови обвинения в сексуално насилие в Англия, с което общият брой на обвиненията срещу него за подобни престъпления нараства до осем. Новите две обвинения произтичат от жалба, подадена от нова жертва през миналия август.

Към момента Партей е обвинен в общо седем случая на изнасилване от три различни жени и в сексуално посегателство от четвърта.

32-годишният ганаец, който вече е във Виляреал, е призован в съда на 13 март по новите обвинения. По старите пък го очаква съдебен процес през идния ноември. Самият той отрича вина.

Обвиненията за първите шест провинения му бяха повдигнато през миналото лято - само четири дни след изтичането на договора му с Арсенал. Tвърди се, че деянията са извършени между 2021 и 2022 г.

На изслушване в Лондон през септември футболистът пледира невинен по първоначалните обвинения и беше освободен под гаранция в очакване на следващите етапи от процеса.

Ганайският национал „отрича всички обвинения срещу него“, заяви адвокатът му Джени Уилтшър в изявление, изпратено до AFP.

„Той е сътрудничил напълно на полицията и на прокуратурата през трите години на разследването“ и „сега приветства възможността да изчисти името си“, добави тя.

Обвинението „е резултат от разследване, започнало през февруари 2022 г., след като полицията получи първоначална жалба за изнасилване“, съобщиха от полицията.