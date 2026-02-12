Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Бивш играч на Арсенал с нови обвинения в изнасилване

Бивш играч на Арсенал с нови обвинения в изнасилване

  • 12 фев 2026 | 18:52
  • 396
  • 0
Бивш играч на Арсенал с нови обвинения в изнасилване

Бившият играч на Арсенал Томас Партей е изправен пред две нови обвинения в сексуално насилие в Англия, с което общият брой на обвиненията срещу него за подобни престъпления нараства до осем. Новите две обвинения произтичат от жалба, подадена от нова жертва през миналия август.

Към момента Партей е обвинен в общо седем случая на изнасилване от три различни жени и в сексуално посегателство от четвърта.

32-годишният ганаец, който вече е във Виляреал, е призован в съда на 13 март по новите обвинения. По старите пък го очаква съдебен процес през идния ноември. Самият той отрича вина.

Обвиненията за първите шест провинения му бяха повдигнато през миналото лято - само четири дни след изтичането на договора му с Арсенал. Tвърди се, че деянията са извършени между 2021 и 2022 г.

На изслушване в Лондон през септември футболистът пледира невинен по първоначалните обвинения и беше освободен под гаранция в очакване на следващите етапи от процеса.

Ганайският национал „отрича всички обвинения срещу него“, заяви адвокатът му Джени Уилтшър в изявление, изпратено до AFP.

„Той е сътрудничил напълно на полицията и на прокуратурата през трите години на разследването“ и „сега приветства възможността да изчисти името си“, добави тя.

Обвинението „е резултат от разследване, започнало през февруари 2022 г., след като полицията получи първоначална жалба за изнасилване“, съобщиха от полицията.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

  • 12 фев 2026 | 15:29
  • 996
  • 0
Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

Мбапе е под въпрос за мача със Сосиедад

  • 12 фев 2026 | 15:16
  • 679
  • 2
Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

Започва разследване срещу собственика на Ман Юнайтед, заплашен е от наказание

  • 12 фев 2026 | 14:29
  • 5874
  • 12
Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

Чеферин: Имахме разногласия с Флорентино, но винаги сме се уважавали, щастлив съм, че Реал и Барселона отново са с нас

  • 12 фев 2026 | 14:25
  • 1180
  • 0
Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

Постеколгу изригна: Тотнъм не е голям клуб, кога за последно направиха голям трансфер

  • 12 фев 2026 | 13:39
  • 6989
  • 10
Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

Борнемут завърши сделка за защитник от Милан, Реал Мадрид прибира половината сума

  • 12 фев 2026 | 13:29
  • 1862
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

По пътя към Евро 2028: България научава съперниците си в Лигата на нациите

По пътя към Евро 2028: България научава съперниците си в Лигата на нациите

  • 12 фев 2026 | 18:46
  • 1890
  • 1
Локо 1:0 Ботев, голям пропуск на Неделев и две греди за "смърфовете"

Локо 1:0 Ботев, голям пропуск на Неделев и две греди за "смърфовете"

  • 12 фев 2026 | 18:46
  • 13702
  • 50
Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

Изненада! Треньорът на ЦСКА 1948 напусна, ето кой ще води отбора срещу ЦСКА

  • 12 фев 2026 | 17:11
  • 18536
  • 31
Жребият в Лигата на нациите започна, следете тук

Жребият в Лигата на нациите започна, следете тук

  • 12 фев 2026 | 18:28
  • 1535
  • 0
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: Четирима от днешните шампиони са вече ясни

  • 12 фев 2026 | 17:01
  • 13608
  • 2
Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

Лора Христова: от 73-то място в Световната купа до олимпийския подиум

  • 12 фев 2026 | 13:45
  • 9458
  • 19