Ива Иванова с нова победа в Монастир

  • 12 фев 2026 | 17:47
  • 575
  • 0
Ива Иванова с нова победа в Монастир

Ива Иванова се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърди кортове в Монастир (Тунис) с награден фонд 15 хиляди долара.

19-годишната българка осъществи обрат и победи водачката в схемата Хан Шъ (Китай) с 1:6, 6:2, 6:1. Срещата продължи точно 100 минути.

За място на полуфиналите Иванова ще се изправи срещу победителката от двубоя между петата поставена Радка Зелничкова (Словакия) и квалификантката Валерия Артемиева (Русия).

Йоана Константинова отпадна драматично във втория кръг след загуба с 6:4, 2:6, 4:6 от седмата в схемата Вероника Фалковска (Полша). Двубоят продължи два часа и 21 минути.

По-късно днес Константинова, в тандем с Оню Чой (Република Корея), ще играе на четвъртфиналите на двойки срещу поставените под номер 3 Юджин Ким (Република Корея) и Цзяци Ван (Китай).

