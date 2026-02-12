Популярни
  Нюрнберг
  2. Нюрнберг
  3. Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

  • 12 фев 2026 | 15:29
  • 327
  • 0
Мирослав Клозе продължи договора си с Нюрнберг

Нюрнберг официално обяви, че удължава договора на треньора си Мирослав Клозе, като точната продължителност на новия му контракт не е уточнена. Легендата на германския футбол ръководи отбора от Втора Бундеслига от лятото на 2024 г.

Самият Клозе коментира новината пред официалния сайт на клуба: “Използвахме времето, за да анализираме вътрешните теми и да ги обсъдим открито и конструктивно. Посоката за мен и Йоти (б.ред. - спортният директор на Нюрнберг Йоти Хадзиалексиу) винаги е била една и съща. Заедно искаме да развиваме клуба и да го водим напред. Никога не съм се съмнявал в нашия общ път. Ценя високо него и сътрудничеството ни. Клубът и хората, които дават толкова много за този специален отбор, ми станаха много скъпи за краткото време. Начинът, по който феновете подкрепят отбора и мен всяка седмица, е фантастичен. Благодарен съм за доверието, което ми гласуваха ръководството и привържениците, и се радвам, че ще продължим да работим заедно тук”.

Баварският тим в момента се намира на 10-о място в класирането. Сезонът на отбора започна трудно със само една спечелена точка в първите пет мача в първенството  и ранно отпадане за Купата на Германия, но постепенно Нюрнберг се стабилизира.

Треньорската кариера на рекордьора по голове на световни футболни финали (общо 16) започва като асистент на Йоги Льов в националния отбор на Германия в периода 2016-2018 г. След това Клозе продължава треньор на отбора до 17 години на Байерн (Мюнхен) и помощник в щаба на Ханзи Флик, който тогава водеше баварците.

След това бившият немски национал води австрийския Алтах, преди да подпише с Нюрнберг. С тима досега Клозе има общо 57 мача във всички турнири, като е записал 22 победи, 11 равенства и 24 загуби.

