  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Ето кои пилоти ще карат в Бахрейн днес

Ето кои пилоти ще карат в Бахрейн днес

  • 12 фев 2026 | 10:50
  • 225
  • 0

В днешния втори ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година участие ще вземат 16 от 22-та пилоти в световния шампионат.

Макларън, Ред Бул, Ферари, Астън Мартин, Хаас и Алпин ще са тимовете, които ще разчитат на само един пилот днес. За Макларън на пистата ще бъде световният шампион Ландо Норис, а за останалите тимове ще видим съответно Исак Хаджар, Шарл Леклер, Фернандо Алонсо, Оливър Беарман и Пиер Гасли.

Всички останали екипи ще разделят своите програми между двамата си пилоти. Сутринта на пистата за Мерцедес, Уилямс, Рейсинг Булс, Ауди и Кадилак ще бъдат респективно Андреа Кими Антонели, Алекс Албон, Лиам Лоусън, Нико Хюлкенберг и Серхио Перес. В следобедните часове те ще бъдат заменени съответно от Джордж Ръсел, Карлос Сайнц, Арвид Линдблад, Габриел Бортолето и Валтери Ботас.

Тестовият ден вече стартира в 9:00 часа българско време, а сутрешната сесия ще продължи до 13:00 часа. След това е предвидена една 60-минутна пауза преди още една 4-часова сесия, която ще завърши в 18:00 часа.

Снимки: Gettyimages

