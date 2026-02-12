Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  12 фев 2026
Селтикс взеха реванш от Чикаго Булс

Бостън Селтикс надигра Чикаго Булс със 124:105 в реванш след загубата от същия съперник на 25 януари.

Пейтън Причард беше ключов за успеха на "Келтите" с 26 точки и 8 асистенции, а Джейлън Браун продължи доброто си представяне с 24 точки, въпреки че стреля едва 2 от 9 от дистанция.

Никола Вучевич записа дабъл-дабъл в първия си мач срещу бившия си отбор, отбелязвайки 19 точки и 11 борби, а Джордан Уолш реализира 16 точки.

Така Селтикс останаха трети в Източната конференция с изравнен баланс с втория Ню Йорк.

За "Биковете", които вече са извън зоната на плей-ин турнира, намирайки се на 11-ата позиция, най-резултатни бяха Роб Дилингам с 16 точки и 7 асистенции, както и Матас Бузелис и Колин Секстън с по 15 точки, към които първият добави и 8 борби.

