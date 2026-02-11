Хераскевич продължава да тренира с каска, показваща лицата на 20 убити от Русия спортисти

Украинският състезател в скелетона Владислав Хераскевич продължава да тренира на Олимпийските игри с каска, чието използване беше забранено от Международния олимпийски комитет, ден преди старта самото състезание. МОК призова спортиста да изрази позицшията си, която се опитва да представи, по различен начин, тъй като подобна демонстрация се смята за политическо послание.

МОК забрани на украинец да носи каска с изображения на загинали във войната спортисти

Харескевич пристигна на Зимните игри с персонално изработена каска, показваща лицата на повече от 20 украински спортисти и треньори, убити от руската армия по време на войната на Русия срещу тяхната страна, която продължава вече четири години. Военната агресия на Русия започна веднага след края на предишните Зимни олимпийски игри в Пекин, през 2022-а година.

МОК обаче е категоричен, че каската няма да бъде допусната по време на самото състезание утре, позовавайки се на правилото да не се правят политически изявления на олимпийската спортна арена. Но състезателят в скелетона тренира с тази част от екипировката във вторник и сряда, знаейки за възможната санкция. От Олимпийския комитет планират нов разговор с него , за да се обсъди какво ще бъде разрешено, каза говорителят Марк Адамс около час преди първото тренировъчно спускане за деня. Самият той обаче не даде яснота и кога ще се проведе този разговор – дали днес, дали утре преди старта.

„Ще повторим наистина многото възможности, които той има да изрази скръбта си“, каза Адамс и продължи: “Както обсъждахме преди, той може да го направи в социалните медии и на пресконференции в смесената зона. Така че ще се опитаме да говорим с него за това и да се опитаме да го убедим. Искаме той да се състезава. Наистина, наистина искаме той да има своя момент. Това е много, много важно. Искаме всички спортисти да имат своя момент и това е смисълът. Искаме всички наши спортисти да имат справедливи и равни условия“.

МОК вече му е предложил да носи черна, траурна лента някъде на екипа си, но Хераскевич каза, че не се интересува от подобно предложение, дори и да е дошло като предложение от олимпийската централа.

Скелетонът е спорт, който представлява спускане с шейна по улей за бобслей като състезателят има право да управлява шейната само с движения на тялото си и ляга на шейната с главата напред.