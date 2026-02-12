Детройт с победа №40 през сезона в НБА

Детройт Пистънс надигра Торонто Раптърс със 113:95 като гост за 40-ия си успех от началото на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Влизайки в мача без двама от основните си играчи в лицето на Айзея Стюарт и Джейлън Дърън, които бяха наказани след мелето в миналия двубой срещу Шарлът Хорнетс, "Буталата" не срещнаха затруднения и спечелиха всяка, освен последната четвърт на срещата.

Така балансът на Детройт вече е 40-13, с което тимът затвърди първото си място в Източната конференция, докато Раптърс са пети с 32-23.

Cade Cunningham was efficient and electric in the Pistons win!



28 PTS (9-14 FGM)

7 REB

9 AST

3 STL

6 3PM



3 wins in a row for the @DetroitPistons! pic.twitter.com/DsJIo5yk4k — NBA (@NBA) February 12, 2026

Кейд Кънингам за пореден мач беше най-резултатен за Пистънс с 28 точки, 9 асистенции и 7 борби, Пол Рийд добави 22 точки, а Тобаяс Харис записа дабъл-дабъл от 12 точки и 12 борби.

Иманюъл Куикли отбеляза 18 точки за Торонто, включително 4 от 9 успешни опита отдалеч, Скоти Барнс се отчете със 17 точки и 7 борби, а Ар Джей Барет завърши с 16 точки.