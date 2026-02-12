Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Детройт с победа №40 през сезона в НБА

Детройт с победа №40 през сезона в НБА

  • 12 фев 2026 | 10:47
  • 140
  • 0
Детройт с победа №40 през сезона в НБА

Детройт Пистънс надигра Торонто Раптърс със 113:95 като гост за 40-ия си успех от началото на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).

Влизайки в мача без двама от основните си играчи в лицето на Айзея Стюарт и Джейлън Дърън, които бяха наказани след мелето в миналия двубой срещу Шарлът Хорнетс, "Буталата" не срещнаха затруднения и спечелиха всяка, освен последната четвърт на срещата.

Така балансът на Детройт вече е 40-13, с което тимът затвърди първото си място в Източната конференция, докато Раптърс са пети с 32-23.

Кейд Кънингам за пореден мач беше най-резултатен за Пистънс с 28 точки, 9 асистенции и 7 борби, Пол Рийд добави 22 точки, а Тобаяс Харис записа дабъл-дабъл от 12 точки и 12 борби.

Иманюъл Куикли отбеляза 18 точки за Торонто, включително 4 от 9 успешни опита отдалеч, Скоти Барнс се отчете със 17 точки и 7 борби, а Ар Джей Барет завърши с 16 точки.

Следвай ни:

Още от Баскетбол

Първи в историята на НБА! Никола Йокич постави страховит рекорд

Първи в историята на НБА! Никола Йокич постави страховит рекорд

  • 12 фев 2026 | 09:17
  • 3386
  • 0
Спечелете със Sportal.bg страхотна награда от efbet Купа България

Спечелете със Sportal.bg страхотна награда от efbet Купа България

  • 12 фев 2026 | 08:39
  • 971
  • 0
"Кажи ми повече..." с новото попълнение на Балкан

"Кажи ми повече..." с новото попълнение на Балкан

  • 12 фев 2026 | 08:35
  • 1453
  • 1
Резултати в НБА

Резултати в НБА

  • 12 фев 2026 | 02:00
  • 2772
  • 0
Йордан Минчев и Кемниц със загуба в Еврокъп

Йордан Минчев и Кемниц със загуба в Еврокъп

  • 11 фев 2026 | 20:12
  • 1945
  • 0
Кой ще триумфира в турнира efbet Купа на България

Кой ще триумфира в турнира efbet Купа на България

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 5124
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

България ще узнае съперниците си в Лига на нациите

  • 12 фев 2026 | 06:44
  • 7436
  • 44
Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

Напрежението в Пловдив се покачва! Локо и Ботев излъчват последния полуфиналист за Купата

  • 12 фев 2026 | 06:16
  • 6589
  • 22
Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

Ден 6 на ОИ в Милано-Кортина: ще бъдат раздадени 9 комплекта медали

  • 12 фев 2026 | 07:33
  • 5398
  • 0
ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

ЦСКА ще продава Скаршем в Норвегия

  • 12 фев 2026 | 09:31
  • 4979
  • 1
Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

Левски си хареса още един футболист на Локо (Пловдив)

  • 12 фев 2026 | 09:40
  • 5427
  • 14
Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

Сити унищожи Фулъм за едно полувреме и вече е на само три точки от Арсенал

  • 11 фев 2026 | 23:27
  • 21933
  • 15