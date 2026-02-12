Детройт с победа №40 през сезона в НБА

Детройт Пистънс надигра Торонто Раптърс със 113:95 като гост за 40-ия си успех от началото на редовния сезон в Националната баскетболна асоциация (НБА).
Влизайки в мача без двама от основните си играчи в лицето на Айзея Стюарт и Джейлън Дърън, които бяха наказани след мелето в миналия двубой срещу Шарлът Хорнетс, "Буталата" не срещнаха затруднения и спечелиха всяка, освен последната четвърт на срещата.
Така балансът на Детройт вече е 40-13, с което тимът затвърди първото си място в Източната конференция, докато Раптърс са пети с 32-23.
Кейд Кънингам за пореден мач беше най-резултатен за Пистънс с 28 точки, 9 асистенции и 7 борби, Пол Рийд добави 22 точки, а Тобаяс Харис записа дабъл-дабъл от 12 точки и 12 борби.
Иманюъл Куикли отбеляза 18 точки за Торонто, включително 4 от 9 успешни опита отдалеч, Скоти Барнс се отчете със 17 точки и 7 борби, а Ар Джей Барет завърши с 16 точки.