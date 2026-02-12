Блейк Грифин и Док Ривърс сред 21-те финалисти за приемане в Залата на славата

Блейк Грифин и Док Ривърс са сред избраните общо 21 финалисти за включване в "Джеймс Нейсмит" Зала на славата в баскетбола.

Списъкът на номинираните ще бъде съкратен още, като от него ще бъдат избрани няколко играчи и треньори, които да станат част от престижната компания през 2026 година.

Комитетът на Залата на славата ще гласува кои да бъдат окончателните финалистите, а избраните ще бъдат обявени на 4 април.

Номинираните финалисти (по азбучен ред):

Джоуи Крофорд (съдия)

Марк Фю (треньор)

Блейк Грифин (играч)

Кевин Джонсън (играч)

Гари Макнайт (треньор)

Дик Мота (треньор)

Док Ривърс (треньор)

Келвин Сампсън (треньор)

Амаре Стоудемайър (играч)

Джери Уелш (треньор)

Бък Уилямс (играч)

Финалисти на Женския комитет:

Женският национален отбор на САЩ от 1996 г.

Дженифър Ази (играч)

Елена Деле Дон (играч)

Шамик Холдзкло (играч)

Кандис Паркър (играч)

Финалист на Женския ветерански комитет:

Моли Болин-Казмър (играч)

Финалист на Международния комитет:

Душан Ивкович (треньор)

Финалисти на Комитета за принос:

Тал Броди

Майк Д’Антони

Финалисти на Ветеранския комитет:

Маркес Джонсън