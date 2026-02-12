Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Първи в историята на НБА! Никола Йокич постави страховит рекорд

  • 12 фев 2026 | 09:17
Никола Йокич отново пише история в НБА! Центърът на Денвър Нъгетс стана първият играч в историята на най-силното баскетболно първенство в света, който преди паузата за Мача на звездите в един сезон успя да достигне всички изброени по-долу показатели..

  • 1000 точки

  • 475 борби

  • 400 асистенции

  • 250 отбелязани наказателни удара

  • 75 отбелязани тройки

  • 30 блокади

Направи го тази нощ в мача срещу Мемфис Гризлиз, в който Нъгетс спечелиха със 122:116.

Това, което допълнително придава тежест на това постижение, е фактът, че Йокич пропусна цели 16 мача! Въпреки това той успя да надмине всички исторически стандарти и още веднъж да покаже защо е най-добрият на планетата.

В предишните четири мача сръбският ас записва невероятни цифри:

  • 26 точки, 15 борби и 11 асистенции

  • 22 точки, 14 борби и 11 асистенции

  • 22 точки, 14 борби и цели 17 асистенции

  • 30 точки, 14 борби и 10 асистенции

Срещу Мемфис Йокич направи 184-тия трипъл-дабъл в кариерата си с 26 точки, 15 борби и 11 асистенции. Рамо за победата му удари Джамал Мъри, който добави 22 точки и реализира 4 от 4 от линията за фаул в последните 11,7 секунди.

Тим Хардуей-младши добави 21 точки за Нъгетс, които влязоха в почивката при резултат 35-20 въпреки изпълнения с контузии сезон, в който всичките петима титуляри пропуснаха мачове, а шестима от най-добрите им играчи от ротацията отсъстваха за значителни периоди.

Гризлис, които загубиха 10 от 12 мача, изтриха 15-точков дефицит в четвъртата четвърт, но така и не успяха да поведат в края на мача. Йокич постигна своя трипъл-дабъл тройния дубъл, когато асистира на Хардуей за тройка 5 секунди преди края на третата четвърт.

