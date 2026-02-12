Първи в историята на НБА! Никола Йокич постави страховит рекорд

Никола Йокич отново пише история в НБА! Центърът на Денвър Нъгетс стана първият играч в историята на най-силното баскетболно първенство в света, който преди паузата за Мача на звездите в един сезон успя да достигне всички изброени по-долу показатели..

1000 точки

475 борби

400 асистенции

250 отбелязани наказателни удара

75 отбелязани тройки

30 блокади

Направи го тази нощ в мача срещу Мемфис Гризлиз, в който Нъгетс спечелиха със 122:116.

Това, което допълнително придава тежест на това постижение, е фактът, че Йокич пропусна цели 16 мача! Въпреки това той успя да надмине всички исторически стандарти и още веднъж да покаже защо е най-добрият на планетата.

В предишните четири мача сръбският ас записва невероятни цифри:

26 точки, 15 борби и 11 асистенции

22 точки, 14 борби и 11 асистенции

22 точки, 14 борби и цели 17 асистенции

30 точки, 14 борби и 10 асистенции

🏀 WEDNESDAY'S FINAL SCORES 🏀



Nikola Jokić records a triple-double for the 4th game in a row as the @nuggets win at home!



Jamal Murray: 23 PTS, 6 REB, 7 AST

Tim Hardaway Jr.: 21 PTS, 3 REB, 4 3PM https://t.co/x2NwypNZNY pic.twitter.com/OC0qSaMwJ8 — NBA (@NBA) February 12, 2026

Срещу Мемфис Йокич направи 184-тия трипъл-дабъл в кариерата си с 26 точки, 15 борби и 11 асистенции. Рамо за победата му удари Джамал Мъри, който добави 22 точки и реализира 4 от 4 от линията за фаул в последните 11,7 секунди.

Nikola Jokić notches his 4th straight TRIPLE-DOUBLE!



🃏 26 PTS

🃏 15 REB

🃏 11 AST @nuggets win at home 🔥 pic.twitter.com/rOeeNDKnhZ — NBA (@NBA) February 12, 2026

Тим Хардуей-младши добави 21 точки за Нъгетс, които влязоха в почивката при резултат 35-20 въпреки изпълнения с контузии сезон, в който всичките петима титуляри пропуснаха мачове, а шестима от най-добрите им играчи от ротацията отсъстваха за значителни периоди.

Гризлис, които загубиха 10 от 12 мача, изтриха 15-точков дефицит в четвъртата четвърт, но така и не успяха да поведат в края на мача. Йокич постигна своя трипъл-дабъл тройния дубъл, когато асистира на Хардуей за тройка 5 секунди преди края на третата четвърт.