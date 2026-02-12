Дюрант разкритикува Йокич и Дончич преди Мача на звездите

Кевин Дюрант разкритикува Никола Йокич и Лука Дончич, като подчерта, че са незаинтересовани от Мача на звездите в НБА. Разбира се, всичко това Кей Ди направи на шега непосредствено преди началото на уикенда на звездите, за да "разпали" малко атмосферата преди това традиционно за САЩ събитие.

Дюрант се пошегува, че ще играе в отбор от старчоци заедно с Леброн Джеймс и Кауай Ленард, но 37-годишният играч отхвърли опасенията доколко ветераните ще се раздадат на паркета.

В центъра на вниманието на изказването на Дюрант се оказаха Никола Йокич и Лука Дончич, които НБА звездата в отговор на журналистически въпрос "разкритикува".

"Трябва да попитате тези европейци и Отбора на света" дали искат да се състезават. Погледнете Лука Дончич и Никола Йокич. Върнете се назад и вижте какво правят те на Мачовете на звездите. Това състезание ли е? Никога не сте поставяли под въпрос това, което правят те, но затова пък разпитвате нас, ветераните, американците. А тези двамата пичове изобщо не им пука за мача! Търкалят се там по пода, стрелят от средата на игрището, напълно незаинтересовани са. Но ето, вие се притеснявате дали "старите" ще играят силно", пошегува се Кевин Дюрант.

А след това добави: "Мога да чета между редовете, братле. Това е всичко, което ще кажа. Ясно ми е какво правите."



Мачът на звездите тази година ще се проведе на 15 февруари.