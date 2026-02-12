Популярни
Парти на Тъндър срещу Сънс

  • 12 фев 2026 | 11:07
  • 49
  • 0
Парти на Тъндър срещу Сънс

Оклахома Сити Тъндър не остави никакъв шанс на Финикс Сънс и го разгроми като гост със 136:109 в мач от редовния сезон в НБА.

Шампионите наложиха своя ритъм от самото начало, показвайки намеренията си с впечатляващото 25:37 в първата четвърт. Доминацията им продължи и във втората част, в която постигнаха частичен резултат от 27:38 и се оттеглиха на почивката с огромна разлика от 23 точки (52:75). Картината на мача не се промени и в третата четвърт. Тъндър запазиха абсолютното си превъзходство, увеличавайки преднината си до 32 точки (80:112) и на практика „заключиха“ победата. В последната четвърт треньорът Марк Дайно даде игрово време на играчите от пейката, тъй като резултатът вече беше решен.

С този успех Оклахома Сити подобри баланса си на 42-13, като все още има добра преднина на върха на класирането в Западната конференция, докато Сънс са седми с 32-23.

Играейки без контузения Шей Гилджъс-Алекзандър, за Тъндър най-полезен беше Джейлън Уилямс с 28 точки. Айзея Джо се включи с 21 точки, включително 6 от 8 успешни опита зад арката, а Кенрич Уилямс добави 15 точки.

За "Слънцата" Дилън Брукс отбеляза 23 точки, а освен него с двуцифрен актив бяха единствено Ройс О'Нийл и Джордан Гудуин с по 12 точки, както и Джамари Буйеа с 11.

