  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Клипърс превзеха Хюстън след епичен обрат

Клипърс превзеха Хюстън след епичен обрат

  • 12 фев 2026 | 12:16
  • 191
  • 0
Клипърс превзеха Хюстън след епичен обрат

С впечатляващ обрат в края Лос Анджелис Клипърс успя да измъкне победа като гост на Хюстън Рокетс, обръщайки развоя на мача благодарение на решителен кош и фал на Кауай Ленард.

Домакините от Рокетс изглеждаха, че контролират напълно темпото на мача през първото полувреме. Те завършиха първата четвърт със седем точки преднина (29-22) и се оттеглиха на почивката с комфортна разлика от 10 точки (56-46).

Картината не се промени драстично и през третата четвърт, като тексасците запазиха водачеството си и започнаха последната част с преднина от 76:70.

В най-критичния момент обаче Клипърс предприеха обрат. С частичен резултат от 35/26 в последната четвърт, те изравниха резултата, преди Кауай Ленард да се превърне в героя на вечерта.

Само 2 секунди преди края звездата на гостите отбеляза кош и фал, оформяйки крайния резултат и донасяйки на отбора си важна победа.

Ленард завършвайки мача с 27 точки, 12 борби и 4 асистенции, а Крис Дън и Бенедикт Матюрин добавиха по 16 точки.

От страна на победените "ракети" Кевин Дюрант беше най-добър, отчитайки се с 21 точки, 8 борби и 6 асистенции. Рийд Шепард вкара 17 точки, а Джабари Смит Джуниър и Алперен Шенгюн завършиха с по 16.

