  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Ню Йорк Никс демонстрира сила срещу 76ърс

Ню Йорк Никс демонстрира сила срещу 76ърс

  • 12 фев 2026 | 11:25
  • 237
  • 0
Ню Йорк Никс демонстрира сила срещу 76ърс

Ню Йорк Никс запази второто си място в Източната конференция на НБА, побеждавайки убедително Филаделфия 76ърс със 138:89.

Отборът от Голямата ябълка наложи своя ритъм от самото начало, завършвайки първата четвърт с преднина от 36-23. Доминацията на Никс продължи и във втората част, което доведе до комфортна разлика от 30 точки в тяхна полза (72-42).

През второто полувреме Никс запазиха същата интензивност и не оставиха никакви шансове за реакция на домакините, достигайки с лекота до крайната победа.

Най-добър за победителите беше пуерториканският гард Хосе Алварадо, който завърши срещата с 26 точки, 4 асистенции, 3 борби и 5 откраднати топки - най-доброто му постижение през настоящия сезон. Микал Бриджис добави 22 точки, а Карл-Антъни Таунс се отчете с 21 точки и 11 борби за дабъл-дабъл.

За Сиксърс, които имаха много лоша вечер, единственият, който игра на ниво, беше Тайрийз Макси, записал 32 точки, 2 борби и 2 асистенции. Ви Джей Еджкомб добави 14, а Доминик Барлоу - 13.

