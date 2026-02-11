Шампионът Норис начело в края на първия ден на теста в Бахрейн

Световният шампион Ландо Норис оглави класирането в края на първия ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 за 2026 година, който се провежда в Бахрейн.

Британецът не кара в сутрешната сесия, в която зад волана на MCL40 беше съотборникът му Оскар Пиастри, но двамата се смениха по време на обедната пауза. Така Норис получи шанса да кара в следобедните часове, когато пистата беше в малко по-добро състояние, което беше подпомогнато и от залеза на слънцето.

В тези условия шампионът успя да завърти обиколка за 1:34.669, с която да излезе начело, изпреварвайки с 0.151 секунди Макс Верстапен, който кара през целия ден за Ред Бул. Тройката с пасив от 0.521 оформи Шарл Леклер от Ферари, а зад него се наредиха Естебан Окон и Пиастри, който беше най-бързият от пилотите, които караха само сутринта.

Общо седем отбора преминаха магическата граница от 100 обиколки днес, а с най-голяма километраж деня завърши Уилямс, чиито пилоти Карлос Сайнц и Алекс Албон завъртяха общо 144 тура. На второ място остана Ред Бул със 136 обиколки дело изцяло на Верстапен, а Ферари беше единственият друг тим с повече от 130, след като Люис Хамилтън и Леклер направиха 131.

Астън Мартин пък беше единственият екип, които не успя да покрие цяла състезателна дистанция от 57 обиколки на „Сахир“. Ланс Строл кара цял ден, но прекара изключително много време в гаража и завърши деня с едва 36 тура. Другите отбори с под 100 обиколки бяха Рейсинг Булс (75), Алпин (77) и Мерцедес (86).

В следобедните часове имаше един червен флаг, който беше предизвикан от пилота на Ауди Нико Хюлкенберг. Германецът спря на пистата малко преди последния завой, което доведе до спирането на сесията, но впоследствие той успя да се върне на собствен ход в гаража на отбора си и прекъсването не продължи много дълго.

Първият от двата предсезонните теста в Бахрейн продължава утре с нови осем часа за подготовка, които ще бъдат разделение в две 4-часови сесии. Първата от тях ще стартира в 9:00 часа българско време, а втората в 14:00 часа.

