Макс Верстапен с най-добро време в първата сутрин в Бахрейн

Четирикратният световен шампион Макс Верстапен оглави класирането в края на сутрешната сесия в първия ден от първия официален предсезонен тест във Формула 1 в Бахрейн.

Нидерландският пилот на Ред Бул постигна време от 1:35.433, с което изпревари с 0.169 секунди Оскар Пиастри с Макларън. Тройката с пасив от 0.675 оформи представителят на Мерцедес Джордж Ръсел, а на точно секунда от Верстапен остана Люис Хамилтън с Ферари.

Testing in 3,2,1…



Let’s go OP 🚀#McLarenF1 pic.twitter.com/db1v8m2GQ1 — McLaren Mastercard Formula 1 Team 🧡 (@McLarenF1) February 11, 2026

За британеца имаше едно бързо, но той успя да се опази от поражения и продължи участието си в сесията. Същият късмет нямаше Франко Колапинто, който беше причината за единствения червен флаг сутринта. Аржентинският пилот на Алпин отби встрани от пистата с някаква повреда малко преди края на втория час на теста и повече не излезе от гаража си до обяд.

Най-активен сутринта беше Карлос Сайнц, който завъртя общо 77 обиколки с болида на Уилямс в опита да компенсира за загубеното време за подготовка от страна на британския тим, който единствен не участва в шейкдауна в Барселона. Арвид Линдблад завърши със 75 тура, а освен него и Сайнц по повече от една състезателна дистанция от 57 обиколки на „Сахир“ покриха още Верстапен и Естебан Окон, които завъртяха съответно 65 и 64 тура.

Логично на дъното в класацията за измината дистанция остана Колапинто, който успя да направи само 28 обиколки преди да спре край пистата. Освен него по-малко от 40 тура завъртя само Ланс Строл, който направи 33 за Астън Мартин.

Общо 18 от 22 пилоти ще карат в Бахрейн днес

Първият ден на теста в Бахрейн ще продължи в 14:00 часа българско време с още една 4-часова сесия, която ще завърши в 18:00 часа. Последният час от нея ще бъде изличен на живо на F1 TV.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages