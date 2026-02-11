Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Глушкова е четвъртфиналистка в Анталия

Глушкова е четвъртфиналистка в Анталия

  • 11 фев 2026 | 17:17
  • 203
  • 0
Глушкова е четвъртфиналистка в Анталия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Денислава Глушкова се класира за четвъртфиналите на двойки на турнира на клей в Анталия (Турция) с награден фонд 30 хиляди долара.

22-годишната Глушкова и китайката Юйцзя Хуан разгромиха на старта Лая Пинсак Идалго (Испания) и Суде Юлурен (Турция) с 6:0, 6:1 за 61 минути.

За място на полуфиналите българката и китайката ще се изправят срещу победителките от двубоя между вторите поставени италианки Дженифър Руджери и Аврора Зантедески и Елена Корокозиди (Гърция) и Ева Мария Ворачек (Германия).

Росица Денчева и рускинята Арина Булатова загубиха драматично в първия кръг на двойки с 6:3, 4:6, 6-10 от Тена Лукас (Хърватия) и Андрея Присакариу (Румъния). Срещата продължи час и 48 минути.

Българското участие на сингъл приключи. Денислава Глушкова отстъпи на старта на основната схема с 1:6, 5:7 от седмата поставена Аврора Зантедески (Италия). Гергана Топалова загуби с 1:6, 1:6 от Джесика Бертолдо. Росица Денчева постигна две победи в квалификациите, но в третия кръг отстъпи с 5:7, 4:6 на Тена Лукас (Хърватия).

Янаки Милев пък отпадна в първия кръг на сингъл при мъжете в Анталия. Националът на България за Купа „Дейвис“ претърпя поражение с 2:6, 1:6 от седмия поставен Андрей Чепельов (Русия) за 76 минути.

Вчера Милев все пак се класира за четвъртфиналите на двойки. Българинът и Стефан Попович (Сърбия), поставени под номер 3 в схемата, ще играят срещу Юта Кикучи (Япония) и Али Яздани (Иран).

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров ще бъде звездата на турнир във Франция

Григор Димитров ще бъде звездата на турнир във Франция

  • 11 фев 2026 | 14:59
  • 883
  • 0
Известни са потенциалните съперници на България за Световна група I на Купа "Дейвис" през септември

Известни са потенциалните съперници на България за Световна група I на Купа "Дейвис" през септември

  • 11 фев 2026 | 11:31
  • 511
  • 0
Александър Лазаров с гневна реакция срещу федерацията по тенис

Александър Лазаров с гневна реакция срещу федерацията по тенис

  • 11 фев 2026 | 09:58
  • 3731
  • 6
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 21276
  • 38
Две българки стартираха с победи в Монастир

Две българки стартираха с победи в Монастир

  • 10 фев 2026 | 21:50
  • 1165
  • 0
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 10 фев 2026 | 21:21
  • 799
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 42982
  • 47
11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

  • 11 фев 2026 | 16:58
  • 15017
  • 15
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 25188
  • 16
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 10519
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2506
  • 0
Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

  • 11 фев 2026 | 16:34
  • 3547
  • 8