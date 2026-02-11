Евролигата взе мерки след проблемите с билети за Финалната четворка

От Евролигата обявиха какъв ход ще предприемат по повод техническите смущения, които засегнаха предварителната продажба на билети за Финалната четворка в гръцката столица Атина през май тази година.

Хиляди фенове се сблъскаха с технически грешки, които възпрепятстваха покупките на билети, което накара организацията да приложи мерки, за да гарантира справедливост. След обявяването, че първоначалната фаза, пуснатите на разположение на феновете пропуски са били разпродадени за по-малко от пет минути, а от лигата насрочиха специален прозорец за покупки по-късно днес.

Ексклузивният прозорец е предназначен специално за фенове, засегнати от вчерашните проблеми, когато транзакциите им са били прекъснати. Инициативата има за цел да даде приоритет на лоялните привърженици, които са демонстрирали намерението си да присъстват на срещите в Атина.

Финалната четворка за 2026 година ще включва полуфиналите на 22 май и финалния мач на 24 май.