efbet Купа на България - размисли и предположения

Турнирът efbet Купа на България ще се проведе в периода 19-22 февруари в Ботевград, а преди това специални гости в студиото на Sportal.bg бяха журналистът Камен Алипиев - Кедъра и баскетболният специалист Людмил Хаджисотиров - Удо. Двамата коментираха двойките в четвъртфиналната фаза на надпреварата в "Арена Ботевград", като посочиха и своите фаворити в този етап, който ще се изиграе на 19 и 20-ти февруари, когато ще се изиграят следните мачове: Локомотив Пловдив - Берое, Рилски спортист - Академик Бултекс 99, Балкан - Спартак Плевен и Миньор 2015 - Черно море Тича.

"В началото на сезона всички знаехме и очаквахме с нетърпение да видим как ще изглежда отборът на Локомотив Пловдив. Беше енигма за нас, никой нямаше представа отборът, който спечели по-ниското ниво на баскетбола какво ще направи. Още повече, че ключови фигури в него бяха Божидар Аврамов и Симеон Илиев - Чайката, с когото сега коментираме заедно баскетбол. Ние нямахме представа какво да очакваме от Локомотив, но там започнаха да се виждат много позитивни неща. Първо, още на първото пловдивско дерби, каквото не бяхме имали от 61-ва година, се видя нещо много хубаво, което правят в Локомотив - да търсят създаване на общност между всички отбори в колективните спортове. От там нататък Асен Николов, който е опитен треньор и знае много хитрини, който е изключително съобразителен и добре си води мачовете, показа, че не само това прави много добре, но и нещо което бяхме забравили - да събира добри играчи. И успяха да направят един конкурентноспособен отбор, обаче в момента не се намира в най-доброто си състояние. Да, успя да си върне самочувствието с победата срещу Левски, но те влизат в най-интересния двубой в четвъртфиналите на турнира за Купата на България лично според мен, защото Берое въпреки всички перипетии, които имах през сезона успяха да създадат един конкурентноспособен отбор, а в Купата на България един мач решава всичко и тук много неща зависят дори не от индивидуалните умения.", смята Кедъра за представянето на "смърфовете" в надпреварата.

Те бяха на едно и също мнение за сблъсъка между Рилски спортист и Академик Бултекс 99, като обявиха самоковския тим за фаворит в срещата, както и за спечелване на турнира в Ботевград.



"Рилски са най-солидният отбор, с най-добрите условия за подготовка и абсолютно всичко. Имат ядрото от български играчи - Миро Васов, Бъчков, да не изброявам всички. Краси Петров се включва добре. От една страна се изненадах, че освободиха Камау Стоукс, защото той беше висока класа и това го показа в евротурнирите. Чух, че не са били доволни от него откъм постоянството му, защото си избирал в българското първенство в кои да играе и в кои не.", заяви Удо.

Ето и какви си очакванията на Людмил Хаджисотиров към домакина Балкан.



"Балкан взеха купата и през 2022-а година в домакинството си с идеята естествено да спечелят. Тогава Видич беше треньор и стигнаха до финал. Успяха да спечелят след 37-38 години, вече са станали над 40, така че при тях залогът е голям и желанието е голямо. Домакинството си тежи, но от друга страна, ако имаш амбиции да взимаш купата и да ставаш шампион, както много известни хора казват - да работиш под напрежение е привилегия. За да печелиш, това трябва да го можеш и да го правиш. Отборът на Балкан е най-балансиран. Ако не бяха пратили Кортни Александър в Ботев Враца щяха да имат 11 човека постоянна ротация, което е проблем за треньора и създава напрежение.", коментира баскетболният специалист.

В последната двойка един срещу друг се изправят отборите на Миньор 2015 и Черно море Тича, а според нашите гости срещата може да бъде доста интересна.

"Миньор имат много интересен състав, който обаче е някаква енигма. Те играят в някои мачове добре, в други не можеш да ги познаеш. Да, Кесар се завърна, той е може би константата в този отбор, Тошков също. Васето Попов, който на мен ми е един от любимите български стрелци в последните години, но за съжаление той е доста колеблив. Той имаше един прекрасен шут, който сега не му е толкова високопроцентен. Имат много интересен състав, но са някакси отбор, който не може да намери как да играе добре мач след мач. От другата страна имаме отбор, който общо взето прави същото.", заяви Камен Алипиев.

"Предизвикателство е да спечелиш купата два пъти поред и е кеф, защото първият път очевидно се бориш и е голямо постижение, но е по-трудно да го повториш или потретиш, което рядко се случва.", смята Хаджисотиров.

Целият анализ на четирите двойки в четвъртфиналната фаза в турнира за Купата на България и обстоен коментар на случващото се в отборите от Камен Алипиев и Людмил Хаджисотиров, гледайте в нашето видео.