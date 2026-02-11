Кой ще триумфира в турнира efbet Купа на България

Турнирът efbet Купа на България ще се проведе в периода 19-22 февруари в Ботевград, а седмица преди това Sportal.bg реши отново да попита специалистите за тяхното мнение за спортното събитие, на което тимът на Балкан е домакин.

Спортният журналист Камен Алипиев и баскетболният треньор Людмил Хаджисотиров бяха специални гости в нашето студио, в което по традиция се хванаха на бас с водещата Мая Димитрова и дадоха своите прогнози за победител в надпреварата.

Какви са те, вижте в нашето видео.

Снимки: Борислав Цветанов