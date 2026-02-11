Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски е аут от Купата - Лудогорец отново победи "сините" с 1:0 и ги изхвърли от турнира - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол
  3. Кой ще триумфира в турнира efbet Купа на България

Кой ще триумфира в турнира efbet Купа на България

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 1213
  • 0

Турнирът efbet Купа на България ще се проведе в периода 19-22 февруари в Ботевград, а седмица преди това Sportal.bg реши отново да попита специалистите за тяхното мнение за спортното събитие, на което тимът на Балкан е домакин.

Спортният журналист Камен Алипиев и баскетболният треньор Людмил Хаджисотиров бяха специални гости в нашето студио, в което по традиция се хванаха на бас с водещата Мая Димитрова и дадоха своите прогнози за победител в надпреварата.

Какви са те, вижте в нашето видео.

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от Баскетбол

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 3133
  • 0
Пуснаха в продажба билетите за домакинските мачове на женския национален отбор

Пуснаха в продажба билетите за домакинските мачове на женския национален отбор

  • 11 фев 2026 | 11:19
  • 640
  • 0
Брандън Инграм ще замени Стеф Къри в Мача на звездите в НБА

Брандън Инграм ще замени Стеф Къри в Мача на звездите в НБА

  • 11 фев 2026 | 11:10
  • 923
  • 0
Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

Шоу на Уембаняма и лесна победа за Спърс срещу Лейкърс

  • 11 фев 2026 | 09:28
  • 3427
  • 1
23 неща, които не знаете за една от звездите на Локомотив Пловдив

23 неща, които не знаете за една от звездите на Локомотив Пловдив

  • 11 фев 2026 | 07:40
  • 6756
  • 12
Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

Бившият генерален мениджър на Кливланд очаква ЛеБрон Джеймс да завърши кариерата си с екипа на Кавалиърс

  • 11 фев 2026 | 05:26
  • 4278
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

Лудогорец отне мечтата на Левски за Купата! "Орлите" спечелиха и втората от петте битки със "сините"

  • 11 фев 2026 | 20:00
  • 122356
  • 651
Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 88958
  • 87
Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

Веласкес: Направихме голям мач и трябваше да продължим, знаете колко титли имат, разликата в бюджетите е много голяма

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 5092
  • 9
Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

Саръбоюков с нов национален рекорд, победи Тентоглу и излезе еднолично като №1 в света с 8.45 м

  • 11 фев 2026 | 20:04
  • 7017
  • 3
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 16043
  • 5
Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

Съставите на Манчестър Сити и Фулъм

  • 11 фев 2026 | 20:42
  • 479
  • 0