Пирели: Новите коли са по-бързи от очакваното

Ръководителят на програмата на Пирели във Формула 1 Марио Изола заяви, че новите коли в световния шампионат са по-бързи от това, което всички са очаквали.

Първоначалните притеснения бяха, че с орязването на притискането и съответното намаляване на скоростта в завоите, колите от Формула 1 ще демонстрират сходно темпо с това на болидите от Формула 2. След шейкдауна в Барселона обаче тези притеснения няма да се сбъднат, тъй като тогава колите бяха със само 2.5-3 секунди по-бавни спрямо състезателния уикенд на „Каталуния“ миналата година, въпреки студеното време и факта, че никой не натискаше на 100%.

Отделно Изола обясни, че в симулациите, които в Пирели са получи за тестовете в Бахрейн, се вижда, че се очаква представяне, което сходно с миналогодишното. Със сигурност това са едни успокоителни думи за всички, които се притесняваха, че колите от Формула 1 ще загубят част от своята скорост с въвеждането на новите правила.

„Някой беше казал, че колите през 2026 година ще бъдат много по-бавни. Не мисля, че това ще е така. В Барселона видяхме, че бяхме на само 2.5 секунди от времената, които наблюдавахме в състезанието през миналата година, така че не сме далеч.



„Като се има предвид, че никой не натискаше в Барселона, никой не тества реалното си представяне. Освен това, когато има нови правила, наблюдаваме едно бързо развитие в началото.



„Получихме симулации за Бахрейн, които ни казват, че няма да сме далеч. Всъщност се очаква времената да са сходни с тези от миналата година, което е изненадващо с тези толкова нови коли.



„Може би в първия тест в Бахрейн отново няма да видим никой да натискаме и ще има времена, които няма да са много постоянни. Но самият факт, че в симулациите на отборите вече виждаме темпо, което е сходно с миналогодишното, означава, че няма да гледаме бавна Формула 1. Направихме един тест в Испания, който беше на студено и пистата беше далеч от оптималното, а бяхме на само 2.5-3 секунди от времената през миналата година“, заяви Изола.

