Григор Димитров ще бъде звездата на турнир във Франция

Григор Димитров и испанецът Алехандро Давидович Фокина ще бъдат звездите във второто издание на тенис турнира на клей във френския град Ним, съобщи радио "Франс Блю". Това разкри пред медията организаторът на турнира Венсан Бастид, като надпреварата ще се проведе на 3 и 4 април.

Това е турнир в рамките само на два дни, като с него се поставя началото на сезона на клей, който завършва седем седмици по-късно на "Ролан Гарос". Наградният фонд на турнира е 1 милион долара, а победителят ще вземе 301 000.

"Той е моят фаворит. Не знам дали мога да се изразя така, защото трябва да бъда по-предпазлив, но трябва да призная, че неговият техничен стил ми харесва много. Той напомня на Роджър Федерер, когото много обичах. Казва се Григор Димитров и беше номер 3 в света. Спечелил е много турнири, включително и "Мастърс". Той е състезател, който има много зрелищна игра, елегантен е. Освен това е спортсмен на корта. Признавам, че изпитвам огромно удоволствие, че ще дойде в Ним", коментира Бастид пред радиото.

В турнира ще участват още канадецът Феликс-Оже Алиасим, норвежецът Каспер Рууд, който ще защитава титлата си от 2024, казахстанецът Александър Бублик, руснакът Андрей Рубльов и представителят на домакините Юго Юмбер.