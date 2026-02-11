Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Григор Димитров ще бъде звездата на турнир във Франция

Григор Димитров ще бъде звездата на турнир във Франция

  • 11 фев 2026 | 14:59
  • 397
  • 0
Григор Димитров ще бъде звездата на турнир във Франция

Григор Димитров и испанецът Алехандро Давидович Фокина ще бъдат звездите във второто издание на тенис турнира на клей във френския град Ним, съобщи радио "Франс Блю". Това разкри пред медията организаторът на турнира Венсан Бастид, като надпреварата ще се проведе на 3 и 4 април.

Това е турнир в рамките само на два дни, като с него се поставя началото на сезона на клей, който завършва седем седмици по-късно на "Ролан Гарос". Наградният фонд на турнира е 1 милион долара, а победителят ще вземе 301 000.

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

"Той е моят фаворит. Не знам дали мога да се изразя така, защото трябва да бъда по-предпазлив, но трябва да призная, че неговият техничен стил ми харесва много. Той напомня на Роджър Федерер, когото много обичах. Казва се Григор Димитров и беше номер 3 в света. Спечелил е много турнири, включително и "Мастърс". Той е състезател, който има много зрелищна игра, елегантен е. Освен това е спортсмен на корта. Признавам, че изпитвам огромно удоволствие, че ще дойде в Ним", коментира Бастид пред радиото.

В турнира ще участват още канадецът Феликс-Оже Алиасим, норвежецът Каспер Рууд, който ще защитава титлата си от 2024, казахстанецът Александър Бублик, руснакът Андрей Рубльов и представителят на домакините Юго Юмбер.

Следвай ни:

Още от Тенис

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 21115
  • 38
Две българки стартираха с победи в Монастир

Две българки стартираха с победи в Монастир

  • 10 фев 2026 | 21:50
  • 1152
  • 0
Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

Антъни Генов се класира за четвъртфиналите на двойки в Монастир

  • 10 фев 2026 | 21:21
  • 795
  • 0
Виктория Томова отпадна в първия кръг в Португалия

Виктория Томова отпадна в първия кръг в Португалия

  • 10 фев 2026 | 19:50
  • 936
  • 5
Янаки Милев постигна победа на двойки в Анталия

Янаки Милев постигна победа на двойки в Анталия

  • 10 фев 2026 | 19:48
  • 439
  • 0
Ига Швьонтек се класира за третия кръг в Доха, Коко Гоф отпадна

Ига Швьонтек се класира за третия кръг в Доха, Коко Гоф отпадна

  • 10 фев 2026 | 19:45
  • 513
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

Ботев (Враца) 2:2 Арда, зрелище на "Христо Ботев"

  • 11 фев 2026 | 15:01
  • 5589
  • 9
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 17356
  • 81
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 13510
  • 5
Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

Беше определен първият шампион за петия ден на Олимпийските игри в Милано - Кортина

  • 11 фев 2026 | 14:08
  • 6108
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 707
  • 0
Официално: Тотнъм отново остана без наставник

Официално: Тотнъм отново остана без наставник

  • 11 фев 2026 | 12:39
  • 9632
  • 15