  3. ФК Банско отстъпи на Септември (Симитли)

  • 22 яну 2026 | 09:29
ФК Банско загуби с 1:3 от Септември (Симитли) в контрола, която се игра на „Арена Симитли“ по-рано днес. През първото полувреме домакините от Симитли поведоха с 3:0 след голове на Добромир Панчаревски, Валентин Илиев и Никола Иванов. През второто полувреме Георги Проев върна един гол в полза на Банско.

Неофициален дебют за „козлите“ направи Румен Сандев, който пропусна първата контрола срещу Беласица. В игра се завърна Марио Димитров, който също не игра с петричани. И в този двубой титуляр бе португалецът Хенри Тач, който пристигна преди първия двубой с Беласица и вкара гола при поражението с 1:3.

ФК Банско (стартов състав): Мартин Станчев, Румен Сандев, Мирослав Боянов, Марио Димитров, Илко Дамбов, Асен Либяховски, Мирослав Александров, Теодор Чолев, Лазар Еринин, Хенри Тач, Владислав Златинов
(Атанас Тъпигьозов, Йордан Лечов, Тодор Пасков, Георги Проев, Леонардо Мандухов)

ПРОГРАМА

  • 8 януари, Първа тренировка

  • 17 януари, Банско – Беласица 1:3

  • 21 януари, Банско – Септември (Симитли) 1:3

  • 24 януари, Банско – Пирин (ГД)

  • 31 януари, Банско – Германея (Сапарева Баня)

  • 13 февруари, Банско – Пирин (Разлог)

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

От ЦСКА: Благодарим за подкрепата!

Цветомир Найденов с коментар за бюджетите на Лудогорец, Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948

Официално: Пирин и Бодуров продължават заедно

Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

Бетонното село, което отгледа гения

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

