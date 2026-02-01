ФК Банско надви Германея (Сапарева баня)

ФК Банско победи Германея (Сапарева баня) с 2:1 в контрола, която се игра в Сапарева баня. Отново на ниво в предсезонната подготовка се представи португалецът Хенри Тач, който се отличи с гол и асистенция.

Жоро Рошков откри резултата в 25-ата минута след удар с глава след центриране именно на Тач. След това „козлите“ пропиляха още едно-две удобни положения, при едно от които Рошков остана сам срещу противниковия вратар, но не успя да го преодолее.

Домакините от Сапарева баня се отчетоха с греда след колективна грешка в отбраната на банскалии.

А в 40-ата минута възстановиха равенство за 1:1.

През второто полувреме Хенри Тач донесе успеха на ФК Банско, след като бе изведен сам срещу вратаря от влезлия от резервната скамейка Владислав Златинов.

Стартов състав на ФК Банско: Ивайло Крумов, Костадин Слаев, Борис Божинов, Тодор Пасков, Мирослав Боянов, Георги Фикийн, Асен Либяховски, Любомир Христов, Жоро Рошков, Хенри Тач, Георги Проев

(През второто полувреме в игра влязоха: Антон Попов, Владислав Златинов, Руслан Иванов, Йордан Лечов, Леонардо Мандухов, Лазар Еринин)

ПРОГРАМА

8 януари, Първа тренировка

17 януари, Банско – Беласица 1:3

21 януари, Банско – Септември (Симитли) 1:3

28 януари, Банско – Пирин (ГД) – ОТМЕНЕНА

31 януари, Германея (Сапарева Баня) – ФК Банско 1:2

13 февруари, Банско – Пирин (Разлог)