  3. Треньорът на Ботев (Вр): Левски е най-добър, поздравявам ги и им пожелавам да станат шампиони

  • 7 фев 2026 | 19:53
Наставникът на Ботев (Враца) Тодор Симов пожела на Левски да стане шампион, защото е най-добре окомплектования тим, който играе най-добър футбол. Специалистът стори това след поражението на отбора му с 1:3 от "сините" на "Герена".

“Мога да бъда горд и да се радвам на това, което показа отбора с изключение на 5-6 минути, които съсипаха труда на момчетата през първото полувреме. 5-6 минути, които изхвърлиха труда на вятъра.

Допуснахме една наивна грешка. На полувремето говорехме, че не трябва да го правим. Да играем напред, а не назад с топката. Левски се възползва по най-добря начин. След такъв ранен гол става трудно.

Имахме идея. Особено първите 15 минути имахме пропуски, защото бяхме пренавити. Искахме да накараме Левски да играе настрани. На моменти се справихме добре, но ще работим да стане още по-добре.

Трудно бихме привлекли още футболисти. Всеки се представя много добре. Тепърва трябва да се сработят някои от новите и в следващите мачове ще изглеждаме още по-добре", каза Симов.

"На 1/4 финал всички отбори са равностойни и искат да стигнат напред", допълни треньорът на врачани относно предстоящия 1/4-финал за Купата срещу Арда, а след това коментира и завръщането си на "Герена", където премина голяма част от кариерата му на футболист и треньор.

"Много чувство, но съм на другата скамейка. Поздравявам Левски и им пожелавам да станат шампиони! Той е най-добре окомплектован и практикува най-добрия футбол", завърши Тодор Симов.

Снимки: Владимир Иванов

