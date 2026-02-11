Общо 18 от 22 пилоти ще карат в Бахрейн днес

Общо 18 пилоти ще участва в днешния откриващ ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 в Бахрейн.

Единствено в отборите на Ред Бул, Рейсинг Булс, Астън Мартин и Хаас ще разчитат на само един от пилотите си в рамките на днешните 8 часа за подготовка. За Ред Бул на пистата ще бъде Макс Верстапен, за Рейсинг Булс – Арвид Линдблад, Астън Мартин – Ланс Строл, а за Хаас – Естебан Окон.

Във всички други тимове програмата ще бъде разделена между двамата титуляри. В сутрешните часове на пистата ще са Оскар Пиастри (Макларън), Джордж Ръсел (Мерцедес), Люис Хамилтън (Ферари), Карлос Сайнц (Уилямс), Габриел Бортолето (Ауди), Франко Колапинто (Алпин) и Валтери Ботас (Кадилак). Следобед те ще бъдат сменени съответно от световния шампион Ландо Норис, Андреа Кими Антонели, Шарл Леклер, Алекс Албон, Нико Хюлкенберг, Пиер Гасли и Серхио Перес.

Снимки: Gettyimages