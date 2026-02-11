Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 12:00: Малена и Тервел Замфирови са новите лица на София – Евростолица на спорта за 2026
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Общо 18 от 22 пилоти ще карат в Бахрейн днес

Общо 18 от 22 пилоти ще карат в Бахрейн днес

  • 11 фев 2026 | 10:56
  • 337
  • 0

Общо 18 пилоти ще участва в днешния откриващ ден на първия официален предсезонен тест във Формула 1 в Бахрейн.

Единствено в отборите на Ред Бул, Рейсинг Булс, Астън Мартин и Хаас ще разчитат на само един от пилотите си в рамките на днешните 8 часа за подготовка. За Ред Бул на пистата ще бъде Макс Верстапен, за Рейсинг Булс – Арвид Линдблад, Астън Мартин – Ланс Строл, а за Хаас – Естебан Окон.

Във всички други тимове програмата ще бъде разделена между двамата титуляри. В сутрешните часове на пистата ще са Оскар Пиастри (Макларън), Джордж Ръсел (Мерцедес), Люис Хамилтън (Ферари), Карлос Сайнц (Уилямс), Габриел Бортолето (Ауди), Франко Колапинто (Алпин) и Валтери Ботас (Кадилак). Следобед те ще бъдат сменени съответно от световния шампион Ландо Норис, Андреа Кими Антонели, Шарл Леклер, Алекс Албон, Нико Хюлкенберг, Пиер Гасли и Серхио Перес.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шефът на Кадилак е уверен, че съдебният спор с Майкъл Бей ще бъде разрешен

Шефът на Кадилак е уверен, че съдебният спор с Майкъл Бей ще бъде разрешен

  • 10 фев 2026 | 20:33
  • 1398
  • 0
Фернандо Алонсо разкри кога ще вземе решение за бъдещето си

Фернандо Алонсо разкри кога ще вземе решение за бъдещето си

  • 10 фев 2026 | 20:09
  • 1409
  • 2
Макларън с по-различно решение от другите за Бахрейн

Макларън с по-различно решение от другите за Бахрейн

  • 10 фев 2026 | 18:16
  • 2088
  • 3
Какво казаха Хакинен и Райконен на Рованпера след края на рали кариерата му?

Какво казаха Хакинен и Райконен на Рованпера след края на рали кариерата му?

  • 10 фев 2026 | 15:49
  • 1153
  • 0
Какво ще работи в Кадилак бившият мениджър на Хамилтън?

Какво ще работи в Кадилак бившият мениджър на Хамилтън?

  • 10 фев 2026 | 15:16
  • 895
  • 0
Пирели обяви гумите за двата предсезонни теста в Бахрейн

Пирели обяви гумите за двата предсезонни теста в Бахрейн

  • 10 фев 2026 | 14:57
  • 833
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

Арестуваха бивш изпълнителен директор на ЦСКА, който оцеля след страховит екшън в София (снимки)

  • 11 фев 2026 | 01:16
  • 52642
  • 106
Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

Лудогорец срещу Левски в епизод две - кой ще се класира напред за Купата?

  • 11 фев 2026 | 07:45
  • 10526
  • 51
Враца или Кърджали ще ликува?

Враца или Кърджали ще ликува?

  • 11 фев 2026 | 08:00
  • 3687
  • 4
Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

Българите на Олимпийските игри в Милано - Кортина: Четири наши момичета ще участват в старта на 15 км в биатлона

  • 11 фев 2026 | 07:15
  • 7395
  • 4
Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

Григор Димитров опита всичко, но отпадна още на старта в Далас

  • 11 фев 2026 | 00:27
  • 19841
  • 35
Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

Ман Юнайтед се измъкна в добавеното време срещу Уест Хам, но петата поредна победа остана мираж

  • 11 фев 2026 | 00:13
  • 37311
  • 58