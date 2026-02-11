Ланс Строл не харесва посоката, в която се движи Формула 1

Популярни
  11 фев 2026 | 11:59
Пилотът на Астън Мартин Ланс Строл заяви, че не харесва посоката, в която се движи Формула 1 си въвеждането на второто поколение хибридни задвижващи системи.

Канадецът говори по време на официалното представяне на Астън Мартин в понеделник в Саудитска Арабия. Тогава той коментира новите двигатели, които ще изискват много по-голямо управление на електрическата енергия и дори може да се стигне до сценарии, в който пилотите да връщат предавки докато се движат на пълна газ на правите.

Подобни опасения се появиха още през миналата година след първите тестове в симулаторите. След шейкдауна в Барселона обаче Джордж Ръсел от Мерцедес заяви, че не вижда особен проблем в това, а сега Строл се пошегува, че очаква британецът да печели с 30 секунди в Австралия и е нормално да няма притеснения.

„Сигурен съм, че Джордж, когато може би печели с 30 секунди в Австралия, няма да има проблем да връща предавки и да кара повече по инерция. А може и да си промени мнението. Обикновено при нови правилата виждаме големи разлики, нямам кристална топка, може и сега да е така.

„Лично за мен, аз съм го казвал много пъти, би било по-добре да имаме атмосферни двигатели със синтетични горива, но не аз пиша правилата, аз само карам колите. За съжаление като цяло моторните спортове се насочиха в тази посока с електрификацията.

„Откакто аз съм тук, вече близо десет години, в състезанията само следим за горивото и гумите, без да натискаме на максимума. Със сегашните гуми, дори и в квалификации на моменти не натискаме максимално. Бих се радвал, ако бях в ерата на Формула 1, когато имаше презареждане, леки коли, хубави гуми и каране на пълна газ през цялото време. Но, за съжаление, днес ние не сме там. Сигурен съм, че който спечели полпозишъна в Австралия, няма да има против“, каза Строл.

