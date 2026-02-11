Популярни
  Милано - Кортина 2026
  3. Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

Генсекът на БФ Ски: Очаквахме този успех от Тервел, с радост ще подкрепим Радослав Янков

  • 11 фев 2026 | 09:08
  • 230
  • 0

Пепа Мицева разкри, че в Българската федерация по ски са очаквали успеха на Тервел Замфиров на Олимпийските игри в Милано и Кортина д‘Ампецо. Родният сноубордист завоюва бронз в паралелния гигантски слалом, а генералният секретар на централата не скри своите ласкави думи към него.

В предаването „Днес на Игрите“ по БНТ Мицева сподели своите впечатления още за представянето на Малена Замфирова и Радослав Янков.

„Посрещнахме Тервел Замфиров в централата така, както всички българи. Очаквахме това от него, защото през миналата година той постигна един много сериозен резултат – световен шампион, което не се случва много често. Така че това беше очаквано. Чакахме го, тръпнейки така, както всички българи. Това, което направи едно 20-годишно момче, е огромна радост, но не трябва да забравяме и другите спортисти – Малена и Радослав Янков, които също се класираха абсолютно достойно“, бяха нейните първи думи.

Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади
Бронзовият Тервел Замфиров: Мога да участвам на още пет Олимпиади

„Да, това е моделът – да има един по-опитен сноубордист и млади, които да вървят след него. Хубавото е, че в сноуборда цари дълголетие, какви спортисти се борят и на колко години са. Виждате, че всички тези спортисти, независимо от възрастта, на която се намират, постигат успехи. Ние се радваме, че имаме един прекрасен млад отбор, това се случи преди няколко години, когато решихме да инвестираме в него, защото тези момчета тогава бяха само те, но Малена се включи малко по-късно към тях. Решихме, че ще инвестираме в този отбор и не сгрешихме. Разбира се, Радослав Янков и Александра Жекова отправиха пътеката. Няма значение, че това са две различни дисциплини в сноуборда, но на нея също трябва да отдадем заслуженото“, каза тя.

Един от ръководните фактори говори и за бъдещето на Янков, както и дали той ще продължи да получава подкрепа от централата по ски.

Радо Янков не изключи възможността за още една олимпиада
Радо Янков не изключи възможността за още една олимпиада

„Разбира се, ще го подкрепим с голяма радост. Знаете, че той премина през много премеждия, трябва да се вдигне и да се върне на първите позиции. „

Тя направи и равносметка на свършеното от родната централа в последните 24 години.

„Преди 24 години се започна този път. Знаете, че тогава федерацията не разполагаше с почти нищо, но председателят на федерацията мечтаеше най-много от всички нас. Това да се проведат тези световни купи на българска територия в алпийски дисциплини на сноуборда. Това много малко хора можеха да си го помислят. Започнахме от най-ниското ниво – ФИС състезания, продължихме през европейски купи и накрая стигнахме до най-високото ниво, което е световна купа. Така във всяко едно отношение и дейност, която федерацията развива, ние влагаме много професионално отношение, защото не е лесно да администрираш една федерация с четири различни спорта, които ги обединява само снегът. Те са с различни правила, функционалност и календар. Всичкото това ти да можеш да обединиш в едно и да дадеш на всички тези хора, които работят в нея и крайният продукт на самите спортисти, за да е успешен този модел“, заяви Мицева.

